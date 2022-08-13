台股將演軋空秀? 分析師點4檔高券資比

美股4大指數齊漲，加上進入財報空窗期，分析師認為，台股續漲機率高，空軍勢必得加速回補空單，只要符合成交量低於3500億元等3條件，軋空行情難止，短線上看16,000點整數關卡，並點名啟碁、敦泰、昇達科、揚明光等4檔，高券資比可留意。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，美國7月CPI（消費者物價指數）年增8.5％，低於市場預期的8.7％，PPI（生產者物價指數）月減0.5％，2年來首度下滑，Fed衡量通膨的重要數據雙跌，物價逐漸受控，未來升息有望趨緩。

據FedWatch工具顯示，9月升息3碼機率降至38％，利率仍在市場接受範圍內，美國總統拜登正式通過520億美元的晶片法案，半導體類股可望受惠，美股4大指數齊漲，道瓊突破33,000點整數關卡後，趨勢已由空翻多。

美股表現不錯，帶動台股信心回籠，大盤正式突破萬五，從基本面來看，台灣7月上市櫃公司營收3.54兆，年增6.8％，連17個月破3兆，整體本益比只有10.9倍，殖利率高達4.8％，基本面非常好。

但今年來受美國升息影響，重挫逾4,500點以上，導致空軍越來越多，目前融券餘額創1年半來新高，但盤面上各種利空，裴洛西、大陸封控、面板跌價、電子庫存過高、記憶體大跌、防疫保單大虧，相關類股都跌幅有限，甚至逆勢上漲，就是利空不跌的訊號。

何基鼎認為，後續上漲的機率高，加上美股續漲，空軍壓力越來越大，最後一定會加速回補空單，形成軋空行情，台股短線上看16,000點整數關卡。

大盤穩定向上墊高，單日成交量卻維持在2,000億元左右低量，他認為股市落底後，起漲的第一個階段，本來就不會有太大量能，因上一波下跌過程中，很多投資人才剛停損或被主跌段嚇到，還不敢進場，多數人還在觀望，這個階段敢買股票的投資人，不是大戶就是老手，所以籌碼非常穩定。

因此，近期台股小量上漲，完全不要擔心，要擔心的反而是出量大漲時，至於會漲到什麼時候，可以觀察大漲但爆出逾3500億大量、券減資增幅度過大，以及衝關15,500點3天不過等3訊號，任一訊號出現時就要小心，但目前台股的上漲動能都沒變。

國安基金進場之後，台股已漲逾千點，融資餘額持續維持1,900億左右，融券餘額卻增62.1萬張，何基鼎說，散戶心態越是偏空，市場各項利空卻越不跌，甚至是逆勢上漲，譬如面板雙虎Q2轉虧，大賠103億，股價卻上漲。

這種情況散見各類股，代表股市進入超跌階段，道瓊續攻新高，將有效打擊空方信心，短期很容易出現軋空行情，點名啟碁、敦泰、昇達科、揚明光等4檔高券資比，利空不跌訊號浮現，多頭格局沒有改變，短線有望再創新高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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