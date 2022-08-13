運量看俏 法人揭長榮、陽明快樂出航價

長榮、萬海大演航運股王爭霸戰，牽動台股百億資金流向。海運人士分析，雖SCFI、CCFI等運價指數領跌，但指數反映的是運價趨勢，業界卻是緊盯現貨價操盤，加上木材、鋼材貨主轉艙拉貨意願提升，即使未來運價趨勢下修，運量提升仍能抵銷運價跌幅，有鑑於整體市況走勢健康，加上高殖利率題材，貨櫃3雄股價仍看撐。

上海航交所12日發布最新1周SCFI（上海出口貨運價指數），連續9周跌勢，下跌177.05點至3562.67點，跌幅擴大至4.73％，回測去年6月低點，除歐洲線每20呎櫃運價失守5000美元大關，美東線也面臨每40呎櫃9000美元的保衛戰。

此外，CCFI（大陸出口貨櫃運價指數）周跌2.9％至3073.28點，歐洲線、地中海線與美東線跌幅3.3％~0.8％不等，因大陸是全球最大出口國，反映對岸10大出口港運價的CCFI，也被視為觀察全球貿易供需趨勢的風向球。

雖兩大運價指數疲軟，但有航商認為，目前美西線每40呎櫃運價約5800~6000美元，美東線9200~9500美元，歐洲線落在8500~9000美元間，顯示運價仍有一定支撐力道。

另有攬貨業者指出，近期因通膨效應、華南封控、新船增加等3大因素，導致整體貨量減少，雖承認運價下修是趨勢，但市況健康，未見急墜崩跌，且有助提升貨主載貨意願，尤其木材、鋼材等貨源，有望從散裝航運「轉艙」，重新改以貨櫃海運運送。

加上即使運價走跌，但長榮、陽明等美國線占比逾50％，在歐美高價長約護身下，部分船商仍能賺進超額利潤。

法人表示，長榮近日股價沿5日線緩步上漲，周線連4紅，短線先看109元季線反壓，若能帶量上攻突破120元，就有機會翻多；陽明則嘗試在91元附近築底，距季線100元尚遠，若能進一步站上108元，將更有續航力。

同時，長榮上半年EPS高達38.49元，且7月不畏運價下滑，營收持續創高，在看好明年高現金殖利率下，外資12日積極回補6427張，顯然有意參與9月的減資行情。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

延伸閱讀

SCFI連九跌 貨櫃航運股逆勢漲

砍價清艙!SCFI連9殺 貨櫃3雄揚帆待2東風