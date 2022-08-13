投信挺台股！連36買追平紀錄 掃貨這十檔

投信力挺台股到底，截至12日止，已連續36個交易日買超，追平歷史最長、即今年1月～3月期間所寫紀錄，雖然相較當時累積買超863.47億元，本波累積買超481.74億元遠遠不及，但卻能在台股籠罩利空、最低下探13,928點之際，扛起撐盤重責，帶領大盤重返萬五。

本波投信連續買超鎖定標的前十大，對於大聯大、台泥皆為連36買，廣達次之、為35買，對微星、文曄、第一金、華南金、遠雄、合庫金、英業達等，則是連19～30日買超，累積張數則在2,283～41,447張不等，以廣達的41,447張最多。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台股基本面相對健全，部分跌深個股已開始反彈，下半年又有除權息行情，指數於選舉前可望高檔震盪；8月下旬後至11月前為財報空窗期，仍需留意美國與全球經濟數據變化，不過，台股上半年財報公布後，多數營收衰退等利空消息已逐漸淡化，指數也反映利空，隨美股強勁，也帶動台股表現。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜也指出，台股上市櫃公司7月營收年增幅維持6.83％，前七月營收年增率更繳出雙位數、10.42％成績，顯示企業營運成長動能仍佳，加上美股超級財報周也是達7成公司表現優於預期，明顯提振整體投資信心，帶動台股持續反彈。