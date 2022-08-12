MSCI調權重 二降一升

明晟（MSCI）公司公布季度調整，台股在本次MSCI調整權重中，權重「二降一升」，成份股零調整，最新調整預計在8月31日收盤生效。

台股此次在「MSCI全球新興市場指數」權重，由14.82％下調至14.75％，調降0.07個百分點。「MSCI亞洲除日本指數」權重，由16.56％，下調至16.48％，調降0.08個百分點。而在「MSCI全球市場指數」權重，由1.65％，上調至1.66％，調升0.01個百分點。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增0檔，刪除0檔，總指數成份股87檔，並有19檔成份股調整在外流通股數，本次權重調升最多為華航，其變動權重為0.01％，權重調降最多則為可成，其變動權重為-0.02％。

統一投顧分析，MSCI台灣指數7月表現位居新興市場中段班，MSCI現階段並無計畫提升大陸上證A股納入因子，權重回歸指數表現、市場重要性等條件為基準。

另一方面，觀察外資在台股的動向，今年以來持續賣超，賣超金額高達9,734億元，MSCI指數加碼大陸趨勢不變，使台股權重有微幅下修。

台股權重雖較前一季下滑，但根據過去數次調整結果來看，台股走勢明顯與MSCI權種變化的關聯較小，反而更受當時國際市場氣氛帶動，因此，機構法人多持平看待MSCI季度調整變數。

另從基本面來看，台股上市櫃公司7月合併營收達3.54兆元，為今年第四高，月減7.71％，但仍年增6.83％。累計前七月合併營收24.71兆元，年增10.42％，呈現成長趨勢，將為後市帶來穩健動能。

MSCI每年2月、5月、8月及11月公布季度和半年度調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。除了成份股變化以外，MSCI也會公布市場權重變化，影響全球基金的資金分配及流向。