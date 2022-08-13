台股下周直取季線 1表掌握多空概況

美Fed升息趨緩、資金回流新興市場、科技業利空鈍化及外資連二日回補台股，激勵台股本周上漲252點，離季線僅33點即將收復。康和證券投資總監廖繼弘表示，外資是否續買、成交值需達月均值水準、周指標收復50等三關鍵達陣，台股下周方能站穩季線並挑戰壓力區15,600點。

美股上演科技業利空鈍化及美7月CPI降到8.5％的利多大漲，帶動台股本周五（12日）直逼季線，股價離季線尚遠的傳產股如鋼鐵、水泥、金融及ABF載板股、IP股及部分IC設計股也大舉落後補漲，跌深的智邦、天鈺、M31、晶心科12日鎖住漲停，台股人氣回籠，激勵台股12日上漲91點，漲幅0.6％，收在15,288點，成交量為2,053億元；一周上漲252點，漲幅1.68％，離季線15,322點僅33點，即將收復。

籌碼面，外資相當給力，12日買超73.17億元，連續兩個交易日站在多方，其餘自營商、投信也力挺，台股「鐵粉」投信更連39日買超。

統一投顧董事長黎方國認為，外資回頭布局台股除了Fed升息幅度及速度將減緩，美元走弱，資金回流新興市場的因素外，美股科技業雖然爆出對未來展望悲觀的訊息，但利空鈍化，目前八月外資賣超收斂至145億元，7月賣超177億元，對照6月的大手筆提款2,190億元，明顯看出外資對台股轉向及態度不再悲觀。

廖繼弘表示，美股那斯達克、道瓊及S&P500指數穩在季線及半年線之上，四大指數的月、季線已黃金交叉，多方趨勢續揚，台股因曾遭受大陸軍演干擾，多方局勢落後，台股下周將奪取季線，但關鍵再能否站穩，觀察的三條件有外資續買、日成交量擴增，標準值為超過月均量，以及台股周KD、RSI需站上50，強度方能延續，但今年5月低點15,616點，反壓沉重。

永豐投顧總經理李學詩表示，國安基金宣布護盤後已上漲1,361點，台積電穩盤的角色逐步讓給金融、鋼鐵及跌深的電子股，目前台股多方逐漸占優勢，電子股的利空鈍化，建議投資人把握回檔時趁機布局，優先選擇跌深且利空不跌的電子股，下周台股高點看15,600點。