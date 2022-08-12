8月12日一分鐘強弱勢股
8月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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智原(3035)
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10.00
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ASIC量產，全年營收年增上看六成，三大法人攜手力挺
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沛波(6248)
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10.00
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鋼筋出貨暢旺，上半年獲利已超越去年全年，每股純益1.51元
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倫飛(2364)
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9.97
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轉型成效浮現，單季獲利0.24億元，寫下1998年以來最強Q2
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皇昌(2543)
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9.94
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Q2稅後純益達1.86億元，年增12.37倍，收盤高掛1.61萬張委買單
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晶心科(6533)
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9.93
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搭上RISC-V熱潮，開案數量增加，挹注下半年營運成長動能
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明揚(8420)
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9.90
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進入高爾夫打球旺季，7月營收達3.11億元，連5月改寫新高
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統新(6426)
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9.89
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全球疫情影響逐漸淡化，5G基建陸續啟動，北美市場回溫
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九齊(6494)
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9.88
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股價跌深，吸引低接買盤進駐支持，成功帶量站回月線
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M31(6643)
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9.86
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IP需求正向，公司上調全年營收目標成長率至25％以上
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天鈺(4961)
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9.81
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外資買超加持下，股價止穩反彈，重新踏上填息之路
製表：柯宗沅
8月12日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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建錩(5014)
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7.42
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Q2稅後純益僅6,573.5萬元，年減超過五成，股價向下跳水
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耀勝(3207)
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7.29
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7月營收跌破1億元大關，年減5.78％，外資連3賣
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華碩(2357)
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7.09
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受消費信心下滑及匯損影響，Q2三率三降，EPS創近九季新低
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旭軟(3390)
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6.49
|逢高獲利了結，惟月線並未失守，均線仍呈多頭排列
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台揚(2314)
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5.62
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上半年稅後淨損2.7億元，較去年同期虧損進一步擴大
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華孚(6235)
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5.28
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受人民幣匯損影響，Q2 獲利僅0.15億元，季減83.02％
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信立(4303)
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5.25
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Q2由盈轉虧，EPS-1.36元，終止連六季獲利，跌破月線
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美利達(9914)
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5.16
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業外收益銳減，三大法人聯袂賣超近2,000張，帶量下殺
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佳能(2374)
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5.14
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Q2轉虧為盈，惟外資單日大賣2,929張，回測季線
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智易(3596)
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4.96
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獲利成長率低於市場預期，土洋法人大砍餘萬張股票
製表：柯宗沅
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