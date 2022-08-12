8月12日一分鐘強弱勢股

8月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

智原(3035)

10.00

ASIC量產，全年營收年增上看六成，三大法人攜手力挺

沛波(6248)

10.00

鋼筋出貨暢旺，上半年獲利已超越去年全年，每股純益1.51元

倫飛(2364)

9.97

轉型成效浮現，單季獲利0.24億元，寫下1998年以來最強Q2

皇昌(2543)

9.94

Q2稅後純益達1.86億元，年增12.37倍，收盤高掛1.61萬張委買單

晶心科(6533)

9.93

搭上RISC-V熱潮，開案數量增加，挹注下半年營運成長動能

明揚(8420)

9.90

進入高爾夫打球旺季，7月營收達3.11億元，連5月改寫新高

統新(6426)

9.89

全球疫情影響逐漸淡化，5G基建陸續啟動，北美市場回溫

九齊(6494)

9.88

股價跌深，吸引低接買盤進駐支持，成功帶量站回月線

M31(6643)

9.86

IP需求正向，公司上調全年營收目標成長率至25％以上

天鈺(4961)

9.81

外資買超加持下，股價止穩反彈，重新踏上填息之路

製表：柯宗沅

8月12日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

建錩(5014)

7.42

Q2稅後純益僅6,573.5萬元，年減超過五成，股價向下跳水

耀勝(3207)

7.29

7月營收跌破1億元大關，年減5.78％，外資連3賣

華碩(2357)

7.09

受消費信心下滑及匯損影響，Q2三率三降，EPS創近九季新低

旭軟(3390)

6.49

 逢高獲利了結，惟月線並未失守，均線仍呈多頭排列

台揚(2314)

5.62

上半年稅後淨損2.7億元，較去年同期虧損進一步擴大

華孚(6235)

5.28

受人民幣匯損影響，Q2 獲利僅0.15億元，季減83.02％

信立(4303)

5.25

Q2由盈轉虧，EPS-1.36元，終止連六季獲利，跌破月線

美利達(9914)

5.16

業外收益銳減，三大法人聯袂賣超近2,000張，帶量下殺

佳能(2374)

5.14

Q2轉虧為盈，惟外資單日大賣2,929張，回測季線

智易(3596)

4.96

獲利成長率低於市場預期，土洋法人大砍餘萬張股票

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組