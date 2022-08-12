聯發科領IC設計衝鋒 鋼鐵人堅挺 24檔猛攻

台股今（12日）加權股價指數收盤報15,288.97點，漲91.12點，漲幅0.60％，成交量為2,053.51億元。

聯發科領IC設計族群上攻，智原狂飆漲停，力旺、矽創 、新唐、九暘、敦泰同步大漲6％，偉銓電、茂達、創惟、鈺創、立積、聯陽也走揚逾4％。

鋼鐵族群近日傳出利多消息，威致、沛波強攻漲停，大成鋼也逼近漲停，海光、新鋼大漲逾半根停板，新光鋼、第一銅、彰源、聚亨、中鴻、大國鋼等多檔個股漲幅也逾3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計智原（3035）、倫飛（2364） 、 沛波（6248）、松崗（6240） 等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、玻璃類股波動最大，分別上漲4.51％、2.33％，電腦股跌幅明顯，下跌0.37％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有15檔，前10名皆觸及漲停，依序為智原、倫飛、華經（2468）、建碁（3046）、皇昌（2543）、晶心科（6533）、佳和（1449）、海華（3694）、統新（6426）、昶虹（2443）。

上市股今跌幅超過4.5％的有12檔，前10名有跌停的如興（4414）、華碩（2357）、台揚（2314）、科風（3043）、華孚（6235）、美利達（9914）、佳能（2374）、大將（1453）、智易（3596）、樺漢（6414）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、聯電（2303）、宏達電（2498）、力積電（6770）、長榮航（2618）、大成鋼（2027）、耿鼎（1524）、長榮（2603）、智原（3035）、鴻海（2317）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有沛波、松崗、飛寶企業（4413）、合邦（6103）、明揚（8420）、天蔥（2740）、美而快（5321）、九齊（6494）、M31（6643）、德宏（5475）。

今日上櫃有11股票有3.5％以上跌幅，跌幅前10名有建錩（5014）、耀勝（3207）、旭軟（3390）、泰偉（3064）、信立（4303）、藥華藥（6446）、及成（3095）、天揚（5345）、威潤（6465）、安碁資訊（6690）。

上櫃成交量前10名個股依序為普誠（6129）、中光電（5371）、建達（6118）、合晶（6182）、萬在（4543）、健喬（4114）、元太（8069）、創惟（6104）、榮剛（5009）、波若威（3163）。

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