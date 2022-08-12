8/12盤中熱門焦點股

今（8/12）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）5檔MSCI黑馬落榜 藥華藥失望開低

MSCI明晟最新季度調整揭露，全球標準指數（MSCI ACWI）及全球小型指數（MSCI Small Cap）的台股成分股不變。先前呼聲最高的生技股王藥華藥（6446）落馬，今早股價聞訊走跌，開低16元至548元，其餘被點名有望入榜的裕融（9941）、臺企銀（2834）、上銀（2049）及AES-KY（6781）稍早同樣走弱。

至於遭看壞的高價股祥碩（5269）雖守住了MSCI成分股位置，但礙於財報表現不盡理想，及三大法人連2日小賣，今早股價無力支撐。

祥碩第2季稅後淨利7.09億元，寫近9季來新低，季減16.49%、年減7.08%，每股盈餘10.26元；上半年稅後淨利15.58億元，年增5.48%，每股盈餘22.54元。7月營收則探近5個月低點，月營收僅4.49億元，月減17%、年減逾3成。累計前7月營收33.52億元，年減9.68%。

穩懋（3105）第3季呈現旺季不旺、展望悲觀，加上多家外資頻砍目標價，因故被示警從MSCI成分股中剔除，如今成分股不變，早盤股價跟隨大盤上揚。

穩懋7月營收降至13.66億元，月減14.2%、年減37.68%，累計前7月營收121.50億元，年減15.24%。據公司日前法說會預估，第3季營收預計季減mid-twenties百分比（24～26%），單季毛利率則約落在low-twenties（21～23%）的水準。

12日台股開盤小漲6.06點、報15203.91點，盤中漲幅擴大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 廖小蕎）

（2）半年報優+7月營收谷底翻 矽創填息達陣

驅動IC廠商矽創（8016），周五開高之後欲小不易，迄上午11：04的市價暫報176.5元，上漲4.75%，填息達陣，盤中最高價還一度觸178元，表現不錯。

矽創第二季EPS係9.12元，累計上半年EPS係20.94元，優於去年同期獲利；此外，公司七月營收13.41億元，較六月營收成長12.15%，顯示在車用與工控兩大市場出貨升溫下，化解消費性電子市場景氣疲軟壓力，使去年12月以來營收逐漸向下修正窘境，在七月呈現谷底翻契機，波段基本面轉機氣象，值持續追蹤。

據悉，車用市場需求持續暢旺，在車輛智慧化情況下，車用面板市場也正持續榮景，連帶讓車用驅動IC需求倍增。法人指出，驅動IC廠矽創在歐系客戶拉貨力道強勁帶動下，車用驅動IC訂單可望一路看到明年。

車用市場需求維持強勁動能，且在車輛智慧化趨勢帶動下，舉凡中控螢幕、儀錶板不僅使用LCD螢幕，尺寸更再度擴大。業界預期，由於螢幕尺寸規格升級，使用的驅動IC用量也相較過去倍數成長，矽創驅動IC因此訂單動能相當強勁。

法人指出，矽創車用驅動IC受惠於客戶訂單動能強勁，訂單能見度已經一路放眼到明年，且產品單價相對消費性驅動IC穩定許多，成為矽創下半年營運仍明顯成長的產品線之一。

據了解，矽創在車用驅動IC產品線已拿下德國兩大家高級車款及一家高級車款訂單，且在日系車市場亦獲得平價車龍頭品牌大單，加上車輛智慧化不斷導入顯示螢幕趨勢下，使矽創車用驅動IC訂單維持滿載動能的主要關鍵。

事實上，車廠在強化電動車產品線的同時，也開始在車內導入智慧座艙，其中觸控螢幕及LCD螢幕的儀錶板就是車廠主打智慧化的重點，以賓士最新推出的電動車EQS舉例，旗艦版及AMG板的LCD螢幕寬度一路從駕駛座延伸到副駕駛座，長度約達1.4公尺，業界推估與過去儀錶板及中控螢幕分離的LCD螢幕相比，EQS的驅動IC用量就需要雙倍需求，成為車用驅動IC持續暢旺的原因。

法人指出，矽創雖然下半年營運還是會受到應用在消費性市場的驅動IC出貨減少及產品單價下滑影響，不過車用、工控等驅動IC需求依舊維持暢旺水準，有望減少消費性市場衰退的風險。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.海光(2038)：7月營收年增25.89%、前7月增17.04%，外資連兩日買超，盤初噴量觸及漲停23.85元，飛過季線。

2.大成鋼(2027)：H1每股盈餘5.04元，大幅優於去年同期的2.32元、直逼去年全年的5.76元，昨外資、自營商聯手買超1168張，盤初放量大漲逾8.5%，躍過季線。

3.普誠(6129)：上半年每股盈餘0.36元，車用訂單直達2023年，股價大漲近6%再創新高。

4.華碩(2357)：Q2獲利減8成、EPS僅2.6元，市場嚇傻，今早大跌8%，恐測試2021年的250元低點。

5.華新(1605)：上半年每股盈餘2.71元 7月營收續穩，外資近期買超，股價再漲近5%。

6.力特(3051)：上半年EPS0.7元，H2迎歐美零售旺季，今祭庫藏股吸引買盤點火，開盤跳空鎖漲停，躍上季線。

7.波力-KY(8467)：外資重回買超之列，多方受激勵，今早增量急衝漲停板，將挑戰70元。

8.飛寶企業(4413)：7月營收年增逾倍，激勵連拉2根漲停，再衝新高價26元。

9.統新(6426)：Q2每股盈餘0.78元，7月營收年增41.38%，盤初放量漲停，站上半年高價。

10.威致(2028)：今啟動庫藏股，區間價18~28元，盤初股價急攻漲停25.2元。

11.中鴻(2014)：鞍鋼、本鋼11日同步開出9月內銷盤價回穩，激勵盤初股價強彈逾4%，收復5日線。

12.和泰車(2207)：產險拖累Q2轉虧，惟昨外資相挺買超191張，盤初股價跌約1.8%，回測5日線，守月、季線。

13.麗清(3346)：雖H1每股虧1.29元，但7月創同期高，昨獲外資、投信聯手買超720張，盤初一度強漲逾7.5%、達38.2元，衝近5月高位。

14.劍麟(2228)：外資連日買超+中國車市紅利政策助攻，盤初強漲逾3.5%，睽違5個月、再過70關。

15.台塑(1301)：法人回補加上國際油價上揚，股價續漲、再創除息後新高。

16.高力(8996)：7月營收創新高，投信買超，股價衝88元波段高位後反壓出籠，翻黑回跌約2%。

17.長榮(2603)：上半年每股盈餘)38.49元，位居貨櫃三雄之冠，盤中103.5元小幅領先萬海股價。

18.正德(2641)：上半年稅後淨利年增366.26%，每股盈餘2.47元創新高，股價一度漲至21.45元。

19.力智(6719)：上半年每股純益10.93元，預估第三季營收下滑，全年營運降為個位數成長，股價挫逾4.5%。

20.同欣電(6271)：上半年賺逾一股本，下午法說會，股價先漲。

21.嘉澤(3533)：上半年每股賺27.25元，Q3估維持高水準，早盤一度攻高3%、蓄勢挑戰700元。

22.鴻海(2317)：財報亮麗，外資昨日買超2.3萬張，呈現連4買，今早一度攻高113.5元、創下近2個月高點。

23.陽程(3498)：7月營收年增近1.5倍，量能激增上攻5%，望向30元。

24.福壽(1219)：上半年EPS為1.05元，超越去年每股獲利1元，「賺半年抵一年」，早盤走高突破季線。

25.虹堡(5258)：7月營收維持高年增率，外資由賣轉買，啟動攻勢上漲近4%。

26.正基(6546)：7月營收連24月年增率正成長，早盤一度跳漲3%，觸及131元及半年線。

27.合晶(6182)：太陽能利多發燙，上半年稅後純益年增1.71倍，EPS為1.9元，晨盤帶量上衝，攻克50元、進逼季線。

28.中光電(5371)：蘋果新機將上市，供應鏈吃補，激勵股價連四紅，早盤放量揚升2%，續寫波段高。

29.蒙恬(5211)：7月營收帶勁，早盤彈漲半根停板，再戰前高22.75元。

30.智易(3596)：Q2EPS 1.95元僅寫歷史第六高，衝擊昨日急殺跌停，公司信心喊話Q3展望樂觀，惟買盤不賞臉續挫7%，摔落季線與半年線。

（旺得富理財網）

（4）半年每股賺9.24元 微星笑開懷

顯卡大廠微星（2377）受惠上半年獲利繳出佳績，周五開高之後穩步登高，迄上午9：46的市價暫報119元，大漲4.39%，表現不錯。

微星今年第二季在PC產業遭逢逆風之際，營收動能不減反增，單季合併營收以480.18億元維穩年正成長，拉抬上半年累計營收突破千億元，雙站歷年同期新高外，兩季營益率亦皆守穩8％以上，撐住其上半年獲利表現、每股有賺達9元以上的成績。

微星11日董事會通過第二季財報，雖受到俄烏戰爭、通膨及中國華東封控等不利因素影響，單季出貨及營收動能較第一季走衰，毛利率亦下滑兩個百分點、降至16％，不過本業獲利能力未有太大衰退、營益率守穩達8.4％，稅後純益則季減、年減三成以上，來到30.42億元，單季每股稅後純益 （EPS）3.6元。

以單季營運表現來看，包括雙率及獲利數字皆為微星自2021年以來的六季低點，不過卻都有超越2020年第四季以前的各季度水準，可說是在產業逆境中交出相對亮眼的成績單，亦有優於市場法人原預期表現。

微星上半年三率雖較去年同期三降，惟毛利率達17％以上、淨利率逾7.7％，累計其稅後純益超過78億元，稅後EPS達9.24元，與去年上、下半年各賺達一個股本的獲利表現相去不遠，並站歷年同期僅低於去年的次高。

面對下半年產業持續受到地緣政治及通膨的負面影響未退，微星董事長徐祥先前於股東會時也表態，對下半年營運展望轉趨保守。

不過針對近年來銷售動能不斷加溫的商務及創作者筆電產品線，微星仍持續看好成長力道外，既有的營運主力電競產品線亦保持相當支撐力，預期在下半年邁入傳統旺季後，微星也將以全線新品備戰，同時開展包括在AIoT等新事業及應用市場相關業務，以降低地緣政治因素帶來的區域營運影響。（工商時報 翁毓嵐；工商時報 數位編輯）

（5）獲利優 新普漲逾5％ 外資目標看300元

電池模組廠新普科(6121)上半年財報出爐，第2季稅後盈餘為19.41億元，年增22.45%，累計上半年每股盈餘為18.6元，展望全年，新普科表示，希望今年還是可以比去年好，美系外資最新報告維持新普科目標價300元，新普科12日早盤股價走高，上漲5.66％，收復祭線，站上所有均線之上。

儘管NB市況不佳，新普科因訂單穩定，且轉投資AES-KY(6781)業績表現亮眼，新普科第2季合併營收為加上產品組合優化，高毛利產品比重提升，搭配新台幣匯率有利，推升毛利率及淨利率，新普科第2季單季每股盈餘為10.5元。新普科表示，希望今年還是可以比去年好。

美系外資最新報告調高新普科2022年每股盈餘9%，雖然IT可能致使2023年毛利率下滑，但非IT業務穩定增長可望降低衝擊並改善毛利率，維持新普科「中立」評等及目標價300元。（時報資訊 張漢綺）

（6）智易昨苦吞1根跌停後 今續挫逾7％

網通大廠智易（3596）繼昨天股價跌停，今（12日）開盤下挫，至上午9點55分最大跌幅逾7％，股價暫在113.5元震盪，跌破所有均線，成交量暫報12,780張。

網通族群受惠缺料情況改善，出貨升溫，7月營收數字亮眼，智易第二季營收以108.88億元創高，拉高市場預期，不料第二季獲利卻未攀頂，單季EPS 1.95元僅寫下歷史第六高，財報不如預期拖累股價，昨（11日）開盤不久就殺到跌停，且跌停掛出賣單高掛4,699張，成為台股百花齊放狂漲景況裡，少數關門跌停的個股。

智易今開盤又出師不利，除了獲利成長率低於市場預期，法人也對智易第二季費用率激增一個百分點頗有意見。法人指出，智易第二季因持續增加研發人員，又應客戶要求提前進行新產品驗證，額外多出了近4,500萬元研發支出，使第二季費用率拉高至9.14％，較去年同期的8.14％，多出一個百分點，寫下2019年第四季以來的新高。

面對利空消息，智易強調市場需求仍持續爆棚，目前的訂單達成率也達到九成，第三季展望仍屬樂觀，表現仍可望優於第二季。（工商時報 鄭淑芳；工商時報 數位編輯）