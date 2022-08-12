外資喊買國巨 高盛揭最佳入手時機

近期電子產業庫存水位過高，不少業者認為這樣的情況要到明年才會好轉，電子股股價低迷，不過對於投資人而言，會是進場時機嗎？高盛集團（Goldman Sachs）報告指稱，我被動元件大廠國巨（2327）第三季前景保守，但獲利不錯，明年第一季營收有望回升。高盛建議投資人可趁明年初逢低買進，而國巨的目標價則從915元原下調到800元。

國巨11日舉行線上法說會，展望下半年，高盛看好國巨明年初的發展指出，雖第三季需求疲軟，不過國巨獲利仍保持在不錯水平，應是受到產品組合持續改善所支稱；至於銷售部分，高盛則預期國巨營收將於明年第一季單季恢復正成長，大宗商品庫存調整到時候應該會結束。

在此基礎上，高盛認為，伴隨國巨持續擴大產品組合，產業地位提升；同時，高雄廠MLCC（積層陶瓷電容）等高階產品、墨西哥廠鉭電容器產能持續擴張，因此看好國巨明年初的表現。高盛建議投資人，可在2023年初復甦之前尋機進場。

不過高盛也提醒，受到超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）等美國供應商對PC、智慧型手機跟遊戲等終端電子產品應用進行下調，下半年，的前景跟終端需求仍然保守；整體來說，國巨短期內仍將持續低迷。

另有資深投資人建議，國巨技術面短中期均線呈空方排列，並持續向下延伸，為偏空走勢。股價在布林軌道壓縮整理，投資人宜謹慎觀察，方向確立前不要冒然抄底。

（旺得富理財網 李澍）

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