華碩栽在庫存、外資砍價 網：當小樂透買

華碩（2357）第二季獲利年減八成，終結過去連七季賺逾一個股本的盛況。庫存也爆炸，飆至近2,062億元新高。華碩對後市展望相對樂觀，但外資不買單，下修目標價，最低砍至185元。華碩今年來股價滑溜梯，到7月底時跌破300元大關一直回不去，今天開盤更直接崩逾7％。

華碩第二季在PC產業遭逢黑天鵝亂舞下，因市場需求驟降、存貨水位高升，影響本業獲利，加上認列業外6.99億元匯損，單季稅後純益季減、年減逾八成，降至18.96億元，稅後每股純益（EPS）2.6元，終結了過去連續七季賺逾一個股本的獲利盛況。

華碩庫存也從上季的2,043.5億元，飆升至近2,062億元新高，希望年底前至少降低庫存500億元。共同執行長胡書賓11日於法說會中指出，第二季為全年營運低點，但預期第三季PC及含括主機板、顯示卡的零組件業務，將各有15～20％，及5％以內的季成長。

外資對華碩的目標價，本來最高是245元，但因不看好華碩獲利，最低砍至185元，已跌破200元關卡。

批踢踢實業坊Stock看板的網友十分關注，「長期獲利的績優生，這次會栽在庫存爆炸手上嗎？」、「全部品項打5折賣，就可以清庫存了」、「華碩也是推薦的優質存股，怎會發生這種事？」、「宏碁警告在前！！！」、「如果有機會跌到200以下，應該可以買幾張當小樂透」、「300以下都甜甜價」、「150收」、「安慰自己至少不是套不發股息的」。

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（旺得富理財網 馮恩惠）

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