資金點火車用、鋼鐵 台股早盤小幅上揚

MSCI季度調整，台股成分股無變動。台股加權指數12日開高在15,203.91點，權王台積電（2330）開在515元，較11日小漲1元，大型權值電子股聯發科（2454）、鴻海（2317）緩步墊高，汽機車零組件及鋼鐵股也獲資金點火翻揚，台股早盤指數小漲，在盤上震盪。

投資人意識到聯準會仍舊得積極升息，壓制飛漲物價、即便通膨開始降溫影響，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數11日開高走低。

道瓊工業平均指數8月11日終場上漲0.08％（27.16點）、收33,336.67點。

那斯達克指數下跌0.58％（74.89點）、收12,779.91點。費城半導體指數下跌0.34％（4.01點）、收2,978.70點。

凱基投顧指出，美國7月消費者物價指數（CPI）優於預期，激勵台股大漲，11日大盤多方表態跳空大漲，盤中高點來到15,204點，幾乎封閉6月30日空方缺口（15,218～15,147點），技術面呈現價量齊揚。

尤其成交量爆出2,237億元，突破月均量水準，浮現多方攻擊量能，短線上盤勢將續漲直攻季線（目前約在15,334點），站穩季線後，將進一步挑戰1,5656點（6月27日高點）。

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