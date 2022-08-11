8/12盤前》強攻電動車零配件 這檔吸睛

台股8/12盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.美通膨出現降溫跡象，激勵多方信心，台股11日重返萬五大關。進一步觀察盤面焦點族群，由跌深反彈的IC設計、備貨力道顯現的iPhone供應鏈，以及下半年需求不墜的IPC工業電腦「3i概念股」領銜，展現吸金動能。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，就目前盤勢來看，在市場預期Fed升息步伐有望 放緩之下，有利資金回流台股，由電子權值股領攻，且買盤有擴大布局跡象，短期間多頭「可用之兵」不少，除了IC設計、iPhone、IPC外，包括網通、車用電子、太陽能等族群也有輪動表態機會。

2.大陸鞍鋼和本鋼11日開出9月內銷盤價，除熱軋汽車料每公噸降人民幣100元，其他熱軋、冷軋及線材等多數鋼材都維持平盤，且寶鋼9月盤價「明降暗漲」，熱軋表面降價，私底下取消人民幣200～300元補貼。此舉，中鋼表示，鋼價有止跌回穩的趨勢，預期8～9月是谷底，第四季反彈可期。

3.繼7月消費者物價降溫後，美國生產者物價漲勢也出現緩和跡象。最新經濟數據顯示，7月生產者物價指數（PPI）月減0.5％，創下疫情爆發以來首次下滑紀錄，且年增幅9.8％亦低於市場預期，意味著美國通膨已經觸頂，緩解聯準會激進升息憂慮。

4.陽明（2609）11日壓軸公布第二季財報，稅後盈餘555.33億元，季減8.33％、年增60.8％，居單季次高，EPS為15.9元，寫單季第三高；累計上半年稅後純益1,161.11億元、年增96.62％，EPS為33.25元，賺贏去年前三季。

值得注意的是，陽明上半年營運量227萬TEU（20呎櫃），較去年同期增加2％，在運價持續撐在相對高檔下，上半年稅後盈餘創高。

陽明董事會11日也通過，向Seaspan長租五艘14,000TEU貨櫃輪延租兩年，每艘日租台幣約85～110萬元，五艘兩年總租金約台幣33億～39億元。(閱讀全文)

5.通膨降溫、雙軋行情啟動，以及投信連35買等三大利多，市場信心回溫，台股11日成交量升至2,237.5億元，三大法人也同步翻多，加碼167.22億元，推動加權指數勁揚258點，重返萬五，終場收在15,197點，距離季線15,334點，僅一步之遙。

6.微星（2377）今年第二季在PC產業遭逢逆風之際，營收動能不減反增，單季合併營收以480.18億元維穩年正成長，拉抬上半年累計營收突破千億元，雙站歷年同期新高外，兩季營益率亦皆守穩8％以上，撐住其上半年獲利表現、每股有賺達9元以上的成績。（閱讀全文）

7.瞄準電動車發展趨勢，精確實業（3162）11日召開法說會宣布，將斥資60億元發展電動車零配件、電池盒等相關市場，並於大陸湖北、歐洲塞爾維亞、美國南加州建構鋁壓鑄工廠，就近爭取全球三大汽車市場的電動車發展商機。（閱讀全文）

8.半導體設備暨備品廠京鼎（3413）第二季雖受中國疫情封控影響出貨，但受惠於客戶負擔趕工增加的成本，毛利率衝上29.8％改寫新高紀錄，歸屬母公司稅後淨利5.91億元亦創歷史新高，每股稅後純益6.26元優於預期。

由於晶圓廠設備需求強勁，京鼎下半年接單全滿，法人看好營收及獲利將逐季創下新高。

9.各國國境陸續解封，民航客機增班，加上國際油價處於高檔掀起的換機潮，讓航太及零組件概念股漢翔、千附精密、駐龍、晟田及長亨營運受惠。其中，漢翔上半年稅後純益8.02億元，年增4.71倍，無論營收與獲利，均創2017年同期以來的新高，正式走出疫情影響的陰霾。

10.三陽工業二輪（機車）、四輪（汽車）事業業績齊發，推升上半年EPS衝上2.09元，改寫同期新高。下半年新款國產汽機車持續連發，產線取消暑休慣例加班趕工，加上出售新豐閒置土地約10億元處分利益，年底前有機會入帳，法人看好全年獲利有機會創歷史新高。

11.疫情帶動OTT收視飆新高！民眾居家防疫時間變長，對於線上影音娛樂的需求亦大幅增加，帶動電信三雄OTT線上影音平台暑假檔期收視飆新高。

12.即使華東封城，和碩第二季本業獲利卻意外地好，毛利率繳出24季新高、營益率也創21季來最高點，但在立訊持股金融評價、匯兌波動等業外收入影響下，稅後獲利31.16億元，季增86.7％、年減41.7％，上半年稅後獲利為47.83億元、年減52.4％，EPS為1.79元。和碩預期第三季筆電出貨量、非PC營收都能比第二季成長。

13.三星電子10日在美發表新一代折疊智慧型手機，行動通訊事業部（MX）負責人盧泰文（Roh Tae-moon）在紐約舉行記者會，力拚2025年前將折疊智慧型手機占公司整體手機銷量比重提升至5成以上，今年的目標是銷售1,000萬支折疊手機。

14.有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤10日深夜推文預估，蘋果iPhone 14系列機型平均售價將上漲15％。受此消息激勵，陸港兩地蘋果概念股11日開盤齊漲，連帶拉抬大盤指數衝高，深證成指、創業板指數、恒生指數11日均大漲逾2％。

15.和碩營運高層人事開始世代交替，剛滿73歲的廖賜政出任和碩執行長一職6年之後，和碩11日宣布，廖賜政將卸下執行長職務，改由和碩第五事業處總經理鄧國彥、和碩集團子公司海華科技總經理鄭光志接棒，不僅是和碩年輕一輩接班梯隊正式上陣，也是和碩管理階層首度採用雙執行長模式，新人事案都將於8月12日生效。

16.聯合國官員周三表示，隨著聯合國與俄、烏等國敲定過境程序，經由黑海出口烏克蘭穀物的船隻將會「大幅增加」，預料未來將可達到每月出口200萬到500萬噸的目標。

17.美國最新數據呈現通膨降溫，令外界猜想聯準會（Fed）是否會放慢升息，但決策官員們強調，仍將維持升息，部分官員甚至預料明年利率要升至4％。

18.數位發展部將於27日掛牌，針對人才進用，數位部指出，在近600名員額中，最多300人可採約聘方式，大幅提高約聘比例，期盼吸引更多民間數位領域專才，一起投入國家數位發展推動工作。知情官員坦言，「在公家機關實屬相當罕見」。

19.行政院會11日通過海關進口稅則部分條文修正草案。財政部指出，為使半導體產業用石英玻璃製品稅率結構合理化，稅率大降為1.2％。

20.大陸官方政策支持與企業復工促銷下，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）數據顯示，7月份大陸汽車產銷延續6月以來強勢，為歷年同期最高值，尤其出口達29萬輛，續創歷史新高紀錄。專家指出，原材料價格飆漲，當前大陸汽車產業鏈「上熱下冷」的現況並不健康。

21.台灣積極進行能源轉型，聯合再生能源（3576）看好台灣太陽能市場，董事會通過將再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線，預計資本支出將達到8.38億元。

22.國巨（2327）上半年EPS繳出22.65元亮麗成績單，但國巨預估，未來六個月消費性電子需求仍弱，下半年壟罩在庫存調節壓力，因此第三季減產標準品，稼動率下探50％～60％，但是營收大宗的高階產品可望連九季站穩90％以上。

23.CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）11日公告上半年財報，合併營收70.71億元，歸屬母公司稅後淨利19.06億元，每股10.67元，上半年獲利賺逾一個股本。

24.美通膨降溫，終端消費力復甦可期，疫情後紡織成衣廠遞延需求也顯現、7月營收「大秀拳腳」，紡織股后聚陽（1477）法說會釋出樂觀展望，激勵股價11日亮燈漲停，紡織類股集體狂歡，股王儒鴻（1476）甩開陰霾、大漲逾6％。

25.自行車雙雄上半年營收與獲利雙雙創新高。繼巨大（9921）集團公布上半年稅後純益達36.2億元，年增2.1％，每股大賺9.66元之後，美利達（9914）11日也公布上半年稅後純益21.87億元，年增5.77％，EPS達7.22元，續創同期新高。

26.共軍本月初對台海周遭展現東風飛彈實力後，中科院計畫18日起，在屏東九鵬基地對外海執行4天「最大彈道無限高」火砲射擊。蔡英文總統昨視察空軍作戰指揮部時，對外喊話我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅守民主自由防線。（中性看待即可）

B.利空因子：

1.指揮中心11日公布新增22,650例本土個案，加上各國疫情近期有升溫跡象，指揮中心據此警示預估Omicron亞型變異株BA.5恐帶來新一波疫情，最快會在月中爆發。醫療應變組副組長羅一鈞11日提醒，防疫跟防颱一樣，要在颱風來臨前預作準備，要趁現在疫情平緩時候準備好防疫物資，尤其是快篩。

2.車業龍頭和泰汽車受防疫保單損失流彈衝擊，認列和泰產險逾45億元淨損，導致和泰車第二季轉虧，每股淨損達1.49元。所幸和泰車第一季獲利積攢多，累計上半年稅後純益34.8億元，仍居上市車商獲利冠軍，EPS為6.37元。

法人估，和泰產險的防疫保單風暴可望在第三季後趨緩，加上和泰車本業營運、獲利能力仍維持高水準，和泰車全年盈利的紀錄可望延續下去。

3.大陸8月份以來新一波疫情快速延燒，大陸國家衛健委11日公布，10日新增本土確診和無症狀共達1,993例，較上日的952例增逾一倍，更創下5月12日以來的近三個月新高。除了疫情重災區海南，外界尤為關注浙江小商品重鎮義烏因確診激增，11日起將封城三天。

4.華碩第二季在PC產業遭逢黑天鵝亂舞下，因市場需求驟降、存貨水位高升，影響本業獲利大幅收斂，加上認列業外6.99億元的匯損，單季稅後純益季減、年減逾八成，降至18.96億元，稅後每股純益（EPS）2.6元，終結了過去連續七季賺逾一個股本的獲利盛況。

隨著第二季底存貨金額再自上季的2,043.5億元、升至近2,062億元的新高，華碩該季的營益率亦從雙位數跌至剩1.7％。

5.實價登錄自去年7月正式納入預售屋成交資訊，迄今屆滿一周年，預售屋愈登愈高，專業市調機構最新統計，台北市12個行政區中，有八區平均每坪開價已突破百萬大關，改寫歷史新高，全市平均單價漲到118.3萬元，再寫新猷；其中大同、南港首度躋身百萬單價俱樂部，僅剩萬華、北投、內湖、文山維持百萬以內。

6.國際能源總署（IEA）11日發布最新月報指出，歐洲夏季異常高溫與價格高漲的天然氣供應短缺，促使各國發電站改採燃油發電，而這將推升石油需求成長。但石油輸出國家組織（OPEC）抱持不同看法，同日以全球經濟成長放緩為由調降石油需求預測。（中性看待即可）

7.解放軍近日在台海大規模軍演，據傳白宮重新考慮對中關稅政策走向，額外徵收及取消部分關稅兩個選項，均暫時擱置。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）坦言，美國眾議院長裴洛西訪台後，中美關係變得「特別複雜」，增加美方削減對中關稅的難度。

8.大陸華南疫情嚴峻，連物流商品貿易重鎮浙江義烏也自11日起實施靜默管理三天，隨著整體出貨量減，加上歐美通膨影響消費，大型貨櫃航商填艙壓力增，本周深圳至美西線掀「保5」（每40呎櫃運價5,000美元）護價大戰，將於12日發布的上海航交所最新一周SCFI運價指數恐怕不妙。

9.黑天鵝亂舞，台灣工具機業者接單吹冷風，部分機廠開始鼓勵員工休年假。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機業第三季新接訂單年減30％～40％，第四季接單很辛苦且是非常嚴苛的挑戰，已將今年出口值下修為力保年成長15％。

10.智易（3596）業績迭創高峰，第二季營收又以108.88億元創高，拉高市場預期，不料第二季獲利卻未攀頂，單季EPS 1.95元僅寫下歷史第六高，拖累股價開盤不久就直接殺到跌停，且跌停掛出賣單高掛4,699張，成為台股狂漲258.83點下，少數關門跌停的個股。

不單獲利成長率低於市場預期，法人也對智易第二季費用率激增一個百分點頗有意見，法人指出，智易第二季因持續增加研發人員，又應客戶要求提前進行新產品驗證，額外多出了近4,500萬元研發支出，智易第二季的費用率拉高至9.14％，較去年同期的8.14％，多出一個百分點，寫下2019年第四季以來的新高。

11.記憶體模組廠威剛（3260）11日召開董事會，通過上半年合併財務報表，第二季因記憶體價格下跌，單季獲利明顯下滑，上半年稅後純益5.09億元，每股純益1.96元。

威剛董事長陳立白表示，雖然短期內記憶體價格仍有壓力，但威剛已大幅降低記憶體庫存水位，預估第四季記憶體供需面可望逐步回穩。

12.類比IC廠致新（8081）11日召開法說會，致新指出，由於消費性電子需求放緩，使目前庫存水位高達175天，加上產品單價有下跌壓力，預期第三季合併營收將季減逾兩成，毛利率亦將下滑，預期最快2023年才有望恢復正常出貨水準。

13.NVIDIA GeForce RTX 4090上市日期傳將延至年底推出，陷入新舊交接期的動力科技（6591）營收陷入低檔整理期，7月合併營收以9,404萬元，寫下今年次低，不過，已見到底部回溫的訊號。

14.TPK-KY（3673）第二季合併營收為223.4億元，歸屬於母公司稅後淨利為0.66億元，稅後稀釋每股淨利為0.16元。公司預期，第三季相比第二季會小幅成長，但不那麼旺，估計上下半年營收比重約五五波，營業利益率維持在0.5％～1％。

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