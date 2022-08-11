3i概念股 各擁題材領風騷

美通膨出現降溫跡象，激勵多方信心，台股11日重返萬五大關。進一步觀察盤面焦點族群，由跌深反彈的IC設計、備貨力道顯現的iPhone供應鏈，以及下半年需求不墜的IPC工業電腦「3i概念股」領銜，展現吸金動能。

受惠觀望買盤進場回補，台股11日大漲258點，成交金額也放大至2,237億元，類股漲勢「百花齊放」。在擔憂情緒緩解的情況下，資金大舉搶進先前跌深的IC設計族群，茂達、聚積、力旺三雄同步亮燈漲停，獲得外資回頭買超，扭轉先前頹勢。

台新投顧副總黃文清指出，由於時序正值上市櫃7月營收完成公告，以及半年報揭露達高峰，多方勢力仍聚焦在有基本面撐腰，業績動能看旺的族群。

其中，雖然智慧型手機需求放緩，但iPhone新機並未傳出砍單消息，蘋果對後市也釋出正向看法，帶動台表科、旺宏、南電等供應鏈同步吸金。

凱基投顧董事長朱晏民認為，iPhone 14預計9月上旬發表，陸續進入備貨旺季，另有Apple Watch、iPad和Mac等新產品陸續發布，蘋果供應鏈個股可望受惠拉貨動能及相關利多題材。

另受惠缺料情況緩解，以及遞延換機潮顯現的工業電腦IPC族群，目前產業景氣維持正向。法人分析，歐美解封加上通膨嚴重，自動化商機的IPC具成長性，IPC沒有庫存問題並且終端需求多元化，不受零售市場降價庫存壓力。

從業績表現來看，多家IPC業者不僅第二季獲利衝高，7月營收也刷新同期新高紀錄，延續成長力道。樺漢董座也在法說會上樂看今、明年具高度成長機會，在拉貨動能續強帶動下，同樣帶動相關族群股價表現。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，就目前盤勢來看，在市場預期Fed升息步伐有望 放緩之下，有利資金回流台股，由電子權值股領攻，且買盤有擴大布局跡象，短期間多頭「可用之兵」不少，除了IC設計、iPhone、IPC外，包括網通、車用電子、太陽能等族群也有輪動表態機會。