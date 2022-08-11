國巨上半年每股賺22.65元

國巨（2327）上半年EPS繳出22.65元亮麗成績單，但國巨預估，未來六個月消費性電子需求仍弱，下半年壟罩在庫存調節壓力，因此第三季減產標準品，稼動率下探50％～60％，但是營收大宗的高階產品可望連九季站穩90％以上。

由於汽車、工業及能源領域的高階應用需求穩健，平衡了消費性電子的疲軟，國巨出具的第三季財務預測優於市場預期，估僅低個位數百分比下滑，約當季減1％～3％，毛利率、營益率可望維持第一季水準，法人據此推估，國巨第三季營收仍將站穩300億元以上。

國巨財務長陳彥松表示，消費性產品如手機、筆電需求持續疲軟，無論是通路或是客戶都面臨庫存調整壓力，上半年庫存去化成效不大，因此第三季針對標準品減產，稼動率將下滑至50％～60％，與今年上半年的60％～70％相較呈現下滑。

在營收比重達75％的高階需求上，陳彥松認為需求穩健，特別是在汽車、工業及能源領域的訂單持續成長，第三季的BB值仍達1以上，因此價格方面維持穩健，他預估，第三季高階品的稼動率可望維持90％～100％。

陳彥松表示，第二季在大陸封城、俄烏戰爭之下，國巨仍繳出穩健的財報，第二季每股稅後純益11.05元，「雙率」均較前一季度成長，這對國巨來說非常不容易，主要是產品組合持續改善建功。

根據國巨法說會上的資料，第二季包含成品、原材料在內的庫存金額達288.22億元，季增10％，年增63％（因去年未包含奇力新），換算成存貨週轉天數約131天，高於今年第一季的126天，因此國巨加大去庫存力道，第三季調降標準品稼動率至50％～60％，預估還需要六個月去化標準品庫存。

國巨第二季營收以313.22億元寫下歷史新高紀錄，但是未分配盈餘稅達6.21億元，吃掉每股盈餘1.16元，致國巨第二季EPS未能超越首季，繳11.05元數字，單季獲利仍是歷年同期次高紀錄，累計國巨今年上半年合併營收614.56億元，年增19.4％。上半年歸屬於母公司業主之稅後合併純益121.71億元，年增7.4％，累計每股稅後純益22.65元。