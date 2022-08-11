陽明上半年賺贏去年前三季

陽明（2609）11日壓軸公布第二季財報，稅後盈餘555.33億元，季減8.33％、年增60.8％，居單季次高，EPS為15.9元，寫單季第三高；累計上半年稅後純益1,161.11億元、年增96.62％，EPS為33.25元，賺贏去年前三季。

值得注意的是，陽明上半年營運量227萬TEU（20呎櫃），較去年同期增加2％，在運價持續撐在相對高檔下，上半年稅後盈餘創高。

陽明董事會11日也通過，向Seaspan長租五艘14,000TEU貨櫃輪延租兩年，每艘日租台幣約85～110萬元，五艘兩年總租金約台幣33億～39億元。

貨櫃三雄2022上半年獲利總和約3,905.18億元、逼近4,000億元大關創紀錄，相當於一天賺進逾21億元！其中，長榮（2603）上半年稅後盈餘2,036.53億元、每股賺38.49元，居獲利王；陽明上半年稅後盈餘1,611.11億元、每股賺33.25元；萬海（2615）上半年稅後盈餘707.54億元、EPS為25.21元。

歸納業界看法，近期受到通膨效應、華南封控、新船增加等多重因素影響，整體貨量減少，海運現貨價跟著下修，上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI於8月5日已來到3,739.72點，觸及去年6月中旬來低點，貨量、運價影響將陸續反映，跟各船公司船期、結航時間等也都有關。

展望後市，陽明表示，整體海運市場仍受陸岸港口鐵路作業效率影響，塞港持續、美西勞資談判進展緩慢，及各地因通膨勞資問題引發之罷工事件，顯示全球供應鏈瓶頸短期內難以緩解。再者，受通膨壓力影響，消費者信心轉弱衝擊需求，導致企業庫存走高，影響市場近期運價表現。整體看，市場仍充滿未定數。

業界透露，運價下修是趨勢，進入第三季，船公司面對運價下跌，已採取空白航班等方式減少艙位供給，維持運價在長約水平，但庫存若未能有效消化，有可能限制貨櫃需求，預計市場在年底放緩。