晟德上半年EPS 2.33元 9/8除權息

晟德（4123）11日發布半年報，上半年歸屬母公司淨利11.78億元，EPS 2.33元。該公司去年度2.5元現金、1.5元股票，合計4元股利，已訂9月8日除權息。

晟德董事長林榮錦表示，將持續專注於核心事業的深度發展，透過併購或引進策略投資人等方式，進一步強化核心事業的競爭力與擴張，力拚2025年時，打造7～8個市值達300億的生技獨角獸企業，擴充產品經營觸角與領域，強化自身市場競爭力。

積極盤整旗下事業體的晟德，第二季稅後虧損1.79億元，每股淨損0.36元，累計上半年稅後純益11.78億元，年衰退64.87％，主要是去年同期有處分股票的利益挹注。

晟德表示，上半年旗下事業體佳音頻傳，專注於生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）的永昕生醫，獲得日本知名藥廠JCR以每股32.5元，合計13.65億元，參與私募案，並以持股20.48％躍居為最大股東；另外，順藥長效止痛針劑則取得馬來西亞進口藥證，該新藥已取得台灣、新加坡及泰國藥證，將能對營收產生正面貢獻。

高階骨科醫材廠博晟（6733），則看好海外醫療市場成長，今年陸續向越南、新加坡、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等國提出「愛膝康」的取證申請，更跨海與穎奕生技（海南）簽訂經銷合約，「愛膝康」將於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行銷售，大陸市場營收可期。

林榮錦表示，儘管全球股市下半年仍面臨持續升息挑戰，生技醫療股現階段處於低估值，體質佳且現金流充足的生技製藥企業，將呈現公司經營能力與長期投資價值。

他還說，晟德自2003年公開上市至今19年，近年聚焦投資生技醫療產業，並以永續金流模式，藉由階段性、策略性調節獲利，穩固現金流，持續投入或擴大核心事業的發展，不受短期獲利波動影響，積極拓展營運。