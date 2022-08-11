精確砸60億 攻電動車商機

瞄準電動車發展趨勢，精確實業（3162）11日召開法說會宣布，將斥資60億元發展電動車零配件、電池盒等相關市場，並於大陸湖北、歐洲塞爾維亞、美國南加州建構鋁壓鑄工廠，就近爭取全球三大汽車市場的電動車發展商機。

電動車電池盒已成推升精確營收的主力產品，隨新產投產，上半年電池盒營收3.34億元，占整體營收比重從去年6.23％一口氣拉升至近4成，更帶動精確上半年合併營收衝上8.77億元，創同期新高，年增33.94％。

隨湖北咸寧、塞爾維亞新廠第三季陸續投產，電池盒增量出貨，法人估精確8月營收有機會首度站上3億元大關，超越6月才創下2.56億元紀錄，並成為下半年月營收的常態。

精確隸屬全球知名汽車零組件業者、香港上市公司敏實集團，目前已是敏實集團布局電動車供應鏈的重要企業，精確透過與敏實高低配的策略，布局電池盒等電動車零件業務。

精確在湖北咸寧建立的新廠，開始量產出貨給大陸電動車廠，貢獻業績，並拿下福斯汽車集團MEB電動車平台電池盒訂單，赴東歐塞爾維亞設廠，7月底已試產送樣，預計8月中投產，法人看好精確業績將逐季跳增。

儘管精確今年因電池盒業務發酵，月營收不斷創高，不過由於新廠初期投資費用高影響，精確上半年仍出現每股0.8元的虧損。不過法人分析，電池盒享有較高毛利率，隨新廠量產規模提升，成本下降，精確最快下半年有機會轉盈，明年起獲利將隨營收同步拉升。

精確往電動車供應鏈領域布局後，展開總金額60億元的投資計畫，包括投資20億元發展電動車配件與電池盒市場，30億元建構塞爾維亞、湖北咸寧與美國南加州三座壓鑄工廠，另投資10億元發展電池盒上下蓋及汽車塑件產品。

配合發展計畫，精確逐步擴張資本儲備銀彈，去年辦理3,300萬股現增案，共募集13.1億元資金，投入塞爾維亞建廠需求；今年將再辦理2,000萬股現增，日前已獲金管會核准，預估將可募集8億元，規劃用於建立大陸新能源車配件生產基地。