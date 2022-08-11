美利達H1登高 每股賺7.22元

自行車雙雄上半年營收與獲利雙雙創新高。繼巨大（9921）集團公布上半年稅後純益達36.2億元，年增2.1％，每股大賺9.66元之後，美利達（9914）11日也公布上半年稅後純益21.87億元，年增5.77％，EPS達7.22元，續創同期新高。

美利達受惠高級自行車和電動輔助自行車（E-Bike）需求暢旺及匯率優勢，第二季合併營收88.09億，毛利率14.8％，年增0.22個百分點，稅後純益9.52億元，年增7.13％，單季EPS 3.18元。

美利達上半年合併營收169.64億元，毛利率14.81％，年增1.37個百分點，稅後純益21.6億元，年增5.77％，EPS 7.22元。

自行車雙雄受惠高階自行車需求暢旺，7月營收均表現亮眼。其中，巨大7月合併營收91.63億元，年增32.1％，刷新單月歷史新高紀錄；美利達7月合併營收32.56億元，年增6.17％，也創單月歷史次高。

值得一提的是，今年4月，部分自行車供應鏈位在大陸的工廠因疫情封控被迫停工近一個月，多少影響到第二季的產銷量，業者紛紛透過加班趕工追回產能，且在大陸內需市場需求強勁下，巨大、美利達7月與前七月在大陸的產銷量呈現大幅成長。

巨大集團表示，大陸各廠產能已恢復正常，捷安特中國內銷表現持續亮麗，7月營收大幅成長4成；此外，美利達大陸內需市場前七月銷售台數年增36.7％、銷售額年增24.8％。市場預估，美利達今年在大陸市場出貨量上看50萬台，遠優於先前預期的43萬台水準。