特力處分美東倉庫 貢獻EPS約0.3元

特力（2908）集團11日董事會通過半年報，受貿易出貨時程與疫情影響，稅後純益3.46億元、年減26.7％，EPS 0.7元；另公布處分美國大倉資產售後租回，估計處分利益稅前盈餘3.15億元，法人預估有望挹注EPS 0.3元。

特力資深副總林素玲指出，特力子公司 Test Rite Products Corporation(以下稱 TRPC)公告，董事會決議通過處分位於美國喬治亞州之不動產予關係人 Saturn Intelligence (GA) Limited.，交易總金額為3,950萬美元，以集團合併報表初估處分固定資產利益(稅前)約新台幣3.15億元。

特力集團目前全球四大倉庫採不同營運模式，包括美西倉庫以承租方式，而美東倉庫原自有興建，此次售後回租，有助活化資產，另外歐洲則有德國倉庫也是承租方式營運，至於台灣部分，目前有楊梅倉庫，則屬集團自有資產。

美東大倉主要庫存客戶為美國大型零售商包括Walmart、Amazon、Hillman、HD Supply等；特力強調，不動產處分目的係為活化資產及提高資源配置靈活度，為集團整體發展爭取更多機會。

特力第二季淨利歸屬母公司業主為8,770萬元、年減54.6％，EPS 0.18元，累計上半年歸屬母公司業主淨利3.46億元，EPS為0.7元，受到貿易客戶調整出貨排程以及去年同期出貨基期較高影響，獲利較去年同期下滑26.7％，唯毛利率受惠產品組合優化相對成長。

下半年貿易事業因歐美感恩節和聖誕節強勁的消費力，帶動歐美零售商備貨力道，而台灣零售下半年則有周年慶及雙11光棍節等消費旺季同步展開，有望維持全年業績成長。