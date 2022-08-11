3利多發飆 台股重返萬五

通膨降溫、雙軋行情啟動，以及投信連35買等三大利多，市場信心回溫，台股11日成交量升至2,237.5億元，三大法人也同步翻多，加碼167.22億元，推動加權指數勁揚258點，重返萬五，終場收在15,197點，距離季線15,334點，僅一步之遙。

外資11日回補140.39億元，對淨多單則增加5,872口、至11,566口；投信則是繼續加碼11.05億元，12日將挑戰史上投信連36買的紀錄，自營商也買超15.74億元。台股軋空手及軋空頭的氣氛再起，融券餘額於9日創下一年半新高63.18萬張後，連二日回補1.07萬張，借券賣出餘額也下滑至968.93萬張，創本波段新低水位。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處經理蔡明翰都表示，相較國際股市都陸續站回季線、半年線，台股表現明顯落後。不僅是美國7月消費者物價指數（CPI）釋出通膨降溫訊號，台股還有軋空及軋空手「雙軋」助攻，落後補漲開跑。

台股今年來最多跌逾4,600點，重擊市場信心，散戶心態偏空，11日融券餘額至62.1萬張，包括敦泰、驊訊、中磊、山富及鈊象等18檔券資比逾五成。黃文清表示，一般當融券近70萬張時，就有軋空味道出來；因台海局勢緊張，且產業面籠罩庫存調整陰霾，使市場放空行為增加，然這波行情看回不回，只得被軋。另一方面，台股從最低13,928點反彈至今已逾1,200點之多，空手者有「來不及買」的迫切感，如今通膨有趨緩現象，資金大舉回流更見明顯。

從技術面來看，陳奕光指出，台股正在進行「均值回歸反彈」，加權指數將先挑戰季線15,334點，有望震盪攻堅站上；由指數點位推估，15,616點將是這波反彈的中繼站，近期就有機會看到，若出現回檔，在月線14,879點～14,800點附近也將有撐。

蔡明翰表示，導致上半年股市慘淡的「高通膨」，趨勢浮現翻轉跡象，油價的下跌是重要指標，特別是在夏季用油旺季，原油需求量大、油價反而走跌，無異宣告油價多頭已結束，要再走高機率不大。隨「高通膨」這最大利空告一段落下，美股早在一個多月前開始反彈，台股卻始終疲弱，兩者有千點的落差，因此看好台股接下來補漲力道強勁，不僅萬五有撐，近兩周站回季線也可期。

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