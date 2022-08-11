8月11日一分鐘強弱勢股

8月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

茂達（6138）

10

Q2 EPS 5.03元，連兩季創新高，上半年賺近一股本

中光電（5371）

9.98

蘋果9月秋季發表會在即，供應鏈積極備貨，新機效應有望發酵

麗清（3346）

9.95

陸車市買氣轉強、LED車燈新能源車應用比例拉升，營運升溫可期

高力（8996）

9.94

氫燃料電池製造商Bloom Energy訂單升溫，7月營收2.59億元創新高

振曜（6143）

9.88

供應鏈狀況回穩、缺料緩解，下半年營運展望佳

聚陽（1477）

9.85

7月營收創新高、法說會展望樂觀，亞系外資目標價喊高至182元

力旺（3529）

9.82

授權金、權利金兩大業務成長，上半年營收、獲利齊攀新高峰

利勤（4426）

9.79

產品用途多元發展，7月營收1.41億元，月增30.3％、年增2.23倍

艾美特-KY（1626）

9.75

受惠封控緩解、夏季電風扇產品銷售旺季加持，Q2本業可望轉盈

熒茂（4729）

9.66

工控、醫療、軍用營收占比提升，Q2 EPS 0.33元，較去年同期虧轉盈

製表：鄭郁平

8月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

全友（2305）

9.9

法人連兩賣超883張，結束處置出關日開低殺跌停、回測月線

易通展（6241）

9.8

上半年虧損1,166萬元，每股虧損0.35元，失望賣壓大舉出籠

居易（6216）

9.72

網通族群集體回檔，11日早盤開低下殺，回測季線尋求支撐

智易（3596）

9.7

前波強勢股資金撤出，網通族群大幅回檔，長黑K摜破月線

宏旭-KY（2243）

9.6

7月營收1.77億元，月減22.1％、年減40.5％，創五個月新低

駐龍（4572）

9.02

前波套牢區壓力沉重，短中期均線下彎、技術面偏空，失守季線

胡連（6279）

7.32

Q2稅後純益1.04億元，季減近五成，EPS 1.05元亦創近八季新低

大綜（3147）

6.61

上半年獲利創高，惟轉機題材降溫，股價漲多回檔、跌破5日線

所羅門（2359）

6.1

股價9日衝上32.75元近22年高後，獲利了結賣壓出籠、資金撤出

建大（2106）

5.77

大陸封控、成本上漲衝擊，上半年稅後純益6.46億元，年減逾四成

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平