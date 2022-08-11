8月11日一分鐘強弱勢股
8月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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茂達（6138）
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10
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Q2 EPS 5.03元，連兩季創新高，上半年賺近一股本
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中光電（5371）
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9.98
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蘋果9月秋季發表會在即，供應鏈積極備貨，新機效應有望發酵
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麗清（3346）
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9.95
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陸車市買氣轉強、LED車燈新能源車應用比例拉升，營運升溫可期
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高力（8996）
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9.94
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氫燃料電池製造商Bloom Energy訂單升溫，7月營收2.59億元創新高
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振曜（6143）
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9.88
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供應鏈狀況回穩、缺料緩解，下半年營運展望佳
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聚陽（1477）
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9.85
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7月營收創新高、法說會展望樂觀，亞系外資目標價喊高至182元
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力旺（3529）
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9.82
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授權金、權利金兩大業務成長，上半年營收、獲利齊攀新高峰
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利勤（4426）
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9.79
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產品用途多元發展，7月營收1.41億元，月增30.3％、年增2.23倍
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艾美特-KY（1626）
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9.75
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受惠封控緩解、夏季電風扇產品銷售旺季加持，Q2本業可望轉盈
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熒茂（4729）
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9.66
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工控、醫療、軍用營收占比提升，Q2 EPS 0.33元，較去年同期虧轉盈
製表：鄭郁平
8月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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全友（2305）
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9.9
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法人連兩賣超883張，結束處置出關日開低殺跌停、回測月線
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易通展（6241）
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9.8
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上半年虧損1,166萬元，每股虧損0.35元，失望賣壓大舉出籠
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居易（6216）
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9.72
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網通族群集體回檔，11日早盤開低下殺，回測季線尋求支撐
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智易（3596）
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9.7
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前波強勢股資金撤出，網通族群大幅回檔，長黑K摜破月線
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宏旭-KY（2243）
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9.6
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7月營收1.77億元，月減22.1％、年減40.5％，創五個月新低
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駐龍（4572）
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9.02
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前波套牢區壓力沉重，短中期均線下彎、技術面偏空，失守季線
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胡連（6279）
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7.32
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Q2稅後純益1.04億元，季減近五成，EPS 1.05元亦創近八季新低
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大綜（3147）
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6.61
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上半年獲利創高，惟轉機題材降溫，股價漲多回檔、跌破5日線
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所羅門（2359）
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6.1
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股價9日衝上32.75元近22年高後，獲利了結賣壓出籠、資金撤出
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建大（2106）
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5.77
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大陸封控、成本上漲衝擊，上半年稅後純益6.46億元，年減逾四成
製表：鄭郁平
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