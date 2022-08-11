沾蘋果光 16檔護國神山概念股高貴不貴

晶圓代工龍頭台積電（2330）受惠於蘋果訂單進入出貨旺季，7月營收達1,867.63億元，刷新單月歷史新高紀錄，月增6.2％、年增49.9％，累計前7個月營收約為1.21兆元、年增41.1％；台積電董事會也通過第二季盈餘配發每股2.75元現金股利，以及92.34億元資本支出。美系外資分析師指出，營收對股價影響為中性偏多，惟庫存調整等變數未除，股價短期以500元為堅守價，向上幅度則視市場氣氛而定，今（11）日收盤價514元，上漲2.80％。

據悉，蘋果自行研發的新一代A16應用處理器已在台積電Fab 18廠進入量產，採用5奈米優化後的4奈米製程。蘋果A16應用處理器研發代號為Crete，將搭載於新一代iPhone 14 Pro系列，但iPhone 14系列仍採用前款A15處理器。蘋果已發表第二代Apple Silicon的M2處理器，採用台積電第二代5奈米製程，搭配8核心中央處理器（CPU）及10核心繪圖處理器（GPU），將配備於完全重新設計的MacBook Air及新版13吋MacBook Pro，下半年亦進入出貨旺季。

台積電預期第三季合併營收介於198～206億美元之間，折合新台幣5,880.6～6,118.2億元，較第二季成長10.1～14.5％。法人表示，以7月營收表現來看，預期8月、9月營收將續創新高，不僅單月營收可望站上2,000億元大關，單季營收將達業績展望高標，看好季度獲利將賺逾一個股本。

投資專家指出，台積電基本面強，投資相關供應鏈概念股也是一個好方向，可逢低布局；台積電在今（2022）年的資本支出金額部分，財務長黃仁昭沒有給予明確數字，但表示會接近先前公布400億美元至440億美元，可留意包括漢唐（2404）、洋基工程（6691）、信紘科（6667）、京鼎（3413）、家登（3680）、帆宣（6196）、閎康（3587）、日揚（6208）、三福化（4755）、勝一（1773）、光罩（2338）、中砂（1560）、辛耘（3583）、昇陽半導體（8028）、崇越（5434）、精材（3374）等。

（旺得富理財網 黃順德）

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