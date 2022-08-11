外資買超140億 台股戰季線聚焦四大族群

外資買超140億 三大法人買超台股167億元

美國通膨趨緩，外資等三大法人周四同步偏多操作，單日合計買超台股167.33億元。包括外資與陸資買超140.68億元；投信法人對台股一直不離不棄再加碼，今買超10.91億元；自營商自行買賣部分係賣超2.05億元，避險部分係買超17.79億元，合計單日買超15.74億元。

據資深分析師林成蔭表示，近期大陸雖有常態性軍演，只要台海沒有擦槍走火，台股波段回歸基本面構不變，因此，近期消費性電子景氣衰退的調整庫存階段，需密切追蹤何時落底。

不過，前波以來大盤與不少電子股也提前反映終端景氣疑慮而大幅拉回整理，因此，短期只要沒有再令人「意外」的黑天鵝出現，則大盤仍將以具題材個股領先盤勢發展為特色，包括儲能（太陽能、綠能、電池）、工業電腦、網通、疫後消費之內需如百貨、餐飲與觀光等族群，值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

台積電強彈2.8% 台股大漲258點逼近15,200點

美股因美國通膨趨緩而猛漲，激勵台股今天開高走高，盤中指數一度來到15204.79點波段高點，終場上漲258.83點，收在15197.85點，受惠7月營收創高的台積電股價勁揚2.8%，收在514元。

台股今天以15087.59點開高，隨後指數續強走高，一度上漲近265.77點，來到15204.79點，不只收復萬五大關，也叩關15200點整數關卡，開始靠近15333.75的季線位置。

台股加權指數終場上漲258.83點，收在15197.85點，漲幅1.73%，成交金額2189.84億元。

觀察上市類股表現，紡織股漲勢最為強勁，終場上漲2.92%，其中，聚陽漲停、儒鴻大漲6.6%；半導體股與電子股漲勢居次，分別上漲2.64%、2.1%；代表中小型股的櫃買OTC指數上漲1.3%，上櫃股以半導體股帶動，上漲3%、電子股上漲1.74%，上櫃觀光股在亞洲藏壽司勁揚6%帶領下，整體指數上漲1.09%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電7月營收約新台幣1867.63億元、刷新單月歷史新高紀錄，大啖營收亮眼利多，終場收在514元，上漲14元，漲幅2.8%，守穩500元關卡，聯電也上漲逾3%，收41.7元，鴻海上漲2.73%，收113元，欣興漲近2%，收152.5。

貨櫃三雄漲勢收斂，長榮、萬海收平盤，陽明小跌0.11%。

網通族群今天則漲多拉回，表現相對疲軟，智易跌停，收在121元、建漢下跌4.64%。金融股續漲，台企銀、聯邦銀、三商壽、華南金、開發金、元大金今天收盤均勁揚2%以上。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受到美股上漲激勵，台股今天大漲逾250點，量能較昨日升溫，美股已來到季線之上，台股落後補漲，搭配台積電7月營收創高，指數站回萬五關卡，一舉接近季線。

(中央社)

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