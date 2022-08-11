美CPI拆彈！專家看好台半等5檔業績股

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率達8.5％，低於分析師預估的8.7％與6月的9.1％增幅，讓市場出現聯準會（Fed）態度將「轉鴿」的期待，激勵美股上漲，台股今（11）日也應聲開高走高，終場漲258.83點，收在15,197.85點；凱基投顧以技術面分析，大盤微幅跌破5日均線（14,949點），下檔仍有10日均線及月均線支撐，8月5日紅K低點14,802點也未遭吞噬，短彈結構尚未遭到破壞。

台股昨（10）日成交量達2,090億元，量能逐步顯現，有利台股短多格，證券分析師黃漢成指出，台股一掃連日觀望氣氛，市場成交值將向上衝高2,189.841億元，固然萬五之上賣壓沉重，惟市場人氣回籠，指數仍有望一舉衝高，挑戰15,352點季線關卡，另提醒，金融股近期已漲多，後市操作重點應落在產業類股。台新投顧副總黃文清認為，美國通膨態勢已趨緩，聯準會後續升息步調可望轉鴿，對資金會有正面影響，年底前台股可望會有一波資金行情。

受CPI數據激勵，市場情緒有望出現表態，具基本面及展望個股仍值得留意；國票證券看好受惠中、美新能源車政策利多的台半（5285）、第四季可望獲得追加訂單的紡織股后聚陽（1477）、訂單能見度已達明年下半年的的網通大廠中磊（5388）、具備戒毒癮藥、血癌藥的雙動能及預期2022年獲利將明顯成長的製藥股美時（1795）、下半年電動車、半導體、低軌衛星三箭齊發的鴻海（2317），上述個股產業趨勢明確，建議回檔可分批布局。

美股可望維持反彈架構，Fed累計升息9碼後，Fed未來可能放緩升息步伐，加上8月沒有利率決議，市場預估9月升息2碼較7月底的3碼低，加上企業財報展望利空鈍化，8月美股仍能維持季線之上的強勢反彈格局，美國此次CPI數據大幅優於市場預期，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）10日終場下挫9.32％、收19.74點，創4月4日以來收盤新低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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