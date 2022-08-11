8/11上市、櫃企業營運快報

今（8/11）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.偉訓(3032)佈局雲端伺服器有成，第2季稅後盈餘為1.45億元，季增38%，單季每股盈餘為0.94元，累計上半年每股盈餘為1.59元。

展望下半年，偉訓表示，自有品牌COUGAR將於第3、4季陸續推出旗艦款機箱產品及電競椅高單價產品，預期將可溢注COUGAR自有品牌業績，雲端新案包含Server機箱及機櫃成長動能陸續在下半年發酵，高階電源供應器出貨比重可望持續上升，可望進一步推升營收及獲利。

2.耕興（6146）獲利傳捷報！公司於10日董事會後公告2022年第二季營運成果，耕興2022年第二季合併營收為12.78億元，合併毛利率56％，合併營業淨利率37％，合併稅後淨利率33％，歸屬於母公司稅後淨利為3.98億元，每股淨利4.10元。

累計2022年上半年合併營收為25.14億元，合併毛利率55％，合併營業淨利率37％，合併稅後淨利率32％，歸屬於母公司稅後淨利為7.58億元，每股淨利7.82元。2022年第二季及2022年上半年歸屬於母公司稅後淨利分別較去年同期增加62.82％及53.37％。

3.被動元件晶片電阻廠天二科技配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股8644張，其中5879張採競價拍賣，競價拍賣期間12日至16日，競拍底價新台幣24.5元。

天二科技競拍預計18日上午10時開標，並在22日至24日辦理公開申購，目前天二科技承銷價暫定26.95元。

4.不受疫情影響，樂多多集團逆勢啟動展店模式，因應接下來的持續拓點規劃，將出現大量管理階層的需求，所以釋出百名以上的店主管與區主管職缺，同時正職人員起薪從去年的28700元調高至30000元，調幅達4.5％，希望希望扮演領頭羊的角色，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

5.半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)公布2022年7月自結合併營收2.6億元，較6月1.94億元成長達33.91％、較去年同期1.16億元成長達近1.25倍，刷新歷史新高。累計前7月合併營收13.83億元，較去年同期9.13億元成長達51.47％，續創同期新高。

6.櫃買中心預定今（11）日召開上櫃審議委員會，將審議精拓科技（4951）上櫃案。

精拓科技主要從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商為第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬元。

精拓科技2021年營收為5億5,836萬元，稅後純益為1億1,709萬元，EPS為3.85元。今年第一季業入為1億6,166萬元，稅後純益為4,970萬元，EPS為1.62元。

7.京城(2524)111年上半年營業收入17.98億元，稅前利益4.63億元，本期淨利3.58億元，歸屬於母公司業主稅後淨利3.58億元，基本每股盈餘0.97元。

8.TPK-KY宸鴻(3673)公布第二季財報，單季營收223.4億元，季減11％，年減9.2％，歸屬於母公司之稅後淨利為0.66億元，每股盈餘為0.16元。

9.大國鋼(8415)111年上半年累計營收131億590.8萬元，營業毛利53億1987.8萬元，營業利益30億7370.6萬元，稅前淨利30億9742萬元，本期淨利22億2850.2萬元，歸屬於母公司業主淨利22億2819.8萬元，基本每股盈餘2.16元。

10.為升(2231)111年上半年營業收入18.33億元，稅前利益2.65億元，本期淨利2.12億元，歸屬於母公司業主稅後淨利2.94億元，基本每股盈餘2.42元。

11.興富發(2542)上半年合併營收87.66億元，稅前淨利12.95億元，本期淨利10.88億元，歸屬於母公司業主淨利10.16億元，基本每股盈餘0.7元。

興富發調整發放股東現金股利，每股配發4.00650848元，股票股利每仟股無償配發100.162711股。訂於9月26日除權息，9月27日為最後過戶日，9月28日-10月2日停止過戶，10月2日為除權息基準日，10月31日發放現金股利。

12.樺漢(6414)111年上半年累計營收511億1167.2萬元，營業毛利105億7717.9萬元，營業利益18億6519.6萬元，稅前淨利26億151.7萬元，本期淨利18億5757.4萬元，歸屬於母公司業主淨利7億5513.4萬元，基本每股盈餘7.14元。

13.櫻花(9911)上半年營收40.88億，年增13.1%，稅後淨利5.05億，年增1.2%，EPS達2.32元，營收及獲利均創下歷年同期新高。

14.台揚(2314)111年上半年營業收入19.6億元，稅前虧損2.59億元，本期淨損2.69億元，歸屬於母公司業主稅後淨損2.69億元，基本每股虧損1.15元。

15.致新(8081)111年上半年營業收入49.2億元，稅前利益16.7億元，本期淨利13.8億元，歸屬於母公司業主稅後淨利13.27億元，基本每股盈餘15.49元。

16.威剛(3260)111年上半年營業收入185.43億元，稅前利益6.46億元，本期淨利5.09億元，歸屬於母公司業主稅後淨利5.07億元，基本每股盈餘1.96元。

17.威致(2028)111年第2季每股配息0.85元。

18.永豐實(6790)111年上半年累計營收48億8070.5萬元，營業毛利12億1626.8萬元，營業利益5億4751.1萬元，稅前淨利5億2718.5萬元，本期淨利4億421.1萬元，歸屬於母公司業主淨利4億156.5萬元，基本每股盈餘1.5元。

19.和碩(4938)111年上半年營業收入6074.82億元，稅前利益105.62億元，本期淨利79.18億元，歸屬於母公司業主稅後淨利47.83億元，基本每股盈餘1.79元。

20.建漢(3062)111年上半年營業收入19.56億元，稅前虧損1.93億元，本期淨損1.95億元，歸屬於母公司業主稅後淨損1.95億元，基本每股虧損0.6元。

21.永光(1711)111年上半年營業收入47.36億元，稅前淨利3.04億元，本期淨利2.5億元，歸屬於母公司業主稅後淨利2.37億元，基本每股盈餘0.43元。

22.大成鋼(2027)111年上半年營業收入625.12億元，稅前利益150.99億元，本期淨利110.84億元，歸屬於母公司業主稅後淨利97.54億元，基本每股盈餘5.04元。

23.大銀微系統(4576)公布111年上半年財務報告：營業收入17.1億元，稅前淨利2.96億元，本期淨利2.48億元，歸屬於母公司業主淨利2.13億元，基本每股盈餘1.78元。

24.新普(6121)公告111年上半年合併財務報告業經提報董事會通過。營業收入462.34億元，營業毛利74.32億元，營業利益50.65億元，稅前淨利57.74億元，淨利41.57億元，歸屬於母公司業主淨利34.4億元，基本每股盈餘18.6元。