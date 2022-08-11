台積電發威 ABF掃陰霾上攻 24檔歡慶

台股今（11日）加權股價指數收盤報15,197.85點，漲258.83點，漲幅1.73％，成交量為2,189.84億元。

台股今受美國7月CPI數據下降激勵，權值股台積電帶頭上漲14元，收514元，另外，ABF載板三雄、金融股均強勢表態；紡織股亦人氣旺，成衣代工大廠聚陽（1477）在營運利多下，股價攻上178.5元創3個月新高，儒鴻（1476）也強彈逾6％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計銘鈺（4545）、科風（3043） 、 飛寶企業（4413）、晉泰（6221） 等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以紡織、半導體類股波動最大，分別上漲2.92％、2.64％，橡膠股跌幅明顯，下跌0.15％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有12檔，前10名皆觸及漲停，依序為銘鈺、科風、麗清（3346）、高力（8996）、普安（2495）、友勁（6142）、大將（1453）、正道（1506）、倫飛（2364）、聚陽（1477）。

上市股今跌幅超過Ｘ％的有ＸＸ檔，前10名有晟鈦（3229）、全友（2305）、居易（6216）、智易（3596）、宏旭-KY（2243）、駐龍（4572）、聚鼎（6224）、所羅門（2359）、建大（2106）、連宇（2482），其中晟鈦、全友、智易跌停。

上市成交量前10名個股依序為友達（2409）、群創（3481）、長榮（2603）、聯電（2303）、宏達電（2498）、訊舟（3047）、臺企銀（2834）、耿鼎（1524）、開發金（2883）、鴻海（2317）。

上櫃有18檔8％以上漲幅，漲幅前13名都觸及漲停，有飛寶企業、晉泰、茂達（6138）、宏易創新（4530）、中光電（5371）、合邦（6103）、陽程（3498）、威潤（6465）、振曜（6143）、祺驊（1593）、聚積（3527）、力旺（3529）、熒茂（4729）。

今日上櫃有14檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名為易通展（6241）、宇環（3276）、胡連（6279）、大綜（3147）、擎邦（6122）、永利聯合（8080）、正德（2641）、合騏（8937）、松上（6156）、鴻翊（3521）。

上櫃成交量前10名個股依序為建達（6118）、波若威（3163）、合晶（6182）、亞矽（6113）、台半（5425）、普誠（6129）、元太（8069）、漢磊（3707）、聯一光（3441）、胡連（6279）。

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