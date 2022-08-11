拚Q4業績再起！這兩檔IC強彈

電源管理IC廠茂達（6138）及子公司MOSFET廠大中（6435）周四周步開高之後，欲小不易，茂達終場漲停板緊鎖，追價買單還逾1.3萬張；大中股收報116.5元，彈彈5.91%雙雙，表現搶眼。

茂達與大中7月合併營收雙雙呈現月減、年減表現，但法人認為，整體來看，第三季雖面臨客戶庫存調整影響，但第四季業績有望重新再起，全年業績創新高可期。

茂達公告7月合併營收為5.32億元、月減13.4％、年減3.1％，雖然創下13個月以來新低，但觀察2022年前七月合併營收達45.23億元、年成長23.2％，仍舊改寫歷史同期新高

至於子公司大中7月合併營收達2.18億元、月減22.5％、年減13.2％，寫下17個月以來低點，同樣2022年前七月合併營收同樣改寫歷史同期新高，達到21.58億元，相較2021年同期成長26.1％。

法人指出，茂達、大中主要營收動能仍來自PC市場，因此在PC市場需求低迷之際，同樣難逃客戶庫存調整衝擊，但由於茂達、大中持續拓展非PC市場，且可望在下半年出貨動能逐步放大，因此將使第三季營運略低於第二季水準。

據了解，茂達持續耕耘非PC市場，當中又以網通產品線有望最先挹注業績動能。法人表示，在美系網通大廠擴大採用非IDM廠物料帶動下，茂達亦成為供應鏈名單之一，且下半年出貨可望逐季看增。至於大中在非PC市場，則開始擴大布局電源供應鏈、儲能電池等相關領域，持續分散營收比重。

整體來看，法人認為，雖茂達、大中第三季營運將受到客戶庫存調整影響，但第四季將可望受惠於客戶推出新品，有機會使茂達、大中第四季業績重新回到成長軌道之上，全年營運仍有望再度改寫歷史新高水準。

（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

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