美元儲蓄險尬存股利得 曝關鍵勝負

50餘歲男子年前為求穩定獲利，投入美元儲蓄險，每月固定存入約新台幣1萬元，連續7年，目前已全繳清儲蓄的約定額度，之後每年可獲保險公司配發的約新台幣1萬餘元的利得。不過，就在日前，他接受的友人的建議，首度投入股市理財，接了高股息殖利率的IC設計股參加除息，短短一個月的時間即獲現金股利1.6萬元，且股價還填息，而投入的資金也才不到9萬元。

業內人士指出，試算一下，投保美元儲蓄險，每月投入約新台幣1萬元，一年就需付出12萬元，連續7年的投資額度，已逾80萬元，而保險公司每年也才支付投保人1萬餘元紅利，雖然是很穩定的收益，但這種投資報酬率真的滿小兒科。而且說白一點，還是陸續從保險公司那裡，拿回自已投入的資金。

但存股不一樣，在股市逾千支股票中，細心找到高股息殖利率股票，其投資報酬率與儲蓄險的差異，不可以道里計。

例如，不少績優電子股，今年以來反映消費性子景氣衰退，前波多自高檔向下大幅修正，因此，直投資浮上檯面，也使股息殖利率多來到逾10%高水準，包括聯詠、矽創、瑞鼎等多係存股族默默逢低布局好標的，加上該等票近年也多有相對亮麗的配息，顯示存股族老神在在逢低撿便宜貨的獲取現金股息的利得，更勝穩定的儲蓄險的派利。

因此，就理財投資賺取穩定利潤抗通或保值而言，績優定存股創造的利潤，比美元儲蓄險的利得，不可同日而語。

（工商時報 數位編輯）

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