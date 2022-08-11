8/11盤中熱門焦點股

今（8/11）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）拚Q4業績再起 茂達、大中強彈

電源管理IC廠茂達（6138）及子公司MOSFET廠大中（6435）周四周步開高之後，欲小不易，茂達盤中即強攻漲停板，大中則迄上午11：49大漲6.82%，暫報117.5元，雙雙表現出色。

茂達與大中7月合併營收雙雙呈現月減、年減表現，但法人認為，整體來看，第三季雖面臨客戶庫存調整影響，但第四季業績有望重新再起，全年業績創新高可期。

茂達公告7月合併營收為5.32億元、月減13.4％、年減3.1％，雖然創下13個月以來新低，但觀察2022年前七月合併營收達45.23億元、年成長23.2％，仍舊改寫歷史同期新高

至於子公司大中7月合併營收達2.18億元、月減22.5％、年減13.2％，寫下17個月以來低點，同樣2022年前七月合併營收同樣改寫歷史同期新高，達到21.58億元，相較2021年同期成長26.1％。

法人指出，茂達、大中主要營收動能仍來自PC市場，因此在PC市場需求低迷之際，同樣難逃客戶庫存調整衝擊，但由於茂達、大中持續拓展非PC市場，且可望在下半年出貨動能逐步放大，因此將使第三季營運略低於第二季水準。

據了解，茂達持續耕耘非PC市場，當中又以網通產品線有望最先挹注業績動能。法人表示，在美系網通大廠擴大採用非IDM廠物料帶動下，茂達亦成為供應鏈名單之一，且下半年出貨可望逐季看增。至於大中在非PC市場，則開始擴大布局電源供應鏈、儲能電池等相關領域，持續分散營收比重。

整體來看，法人認為，雖茂達、大中第三季營運將受到客戶庫存調整影響，但第四季將可望受惠於客戶推出新品，有機會使茂達、大中第四季業績重新回到成長軌道之上，全年營運仍有望再度改寫歷史新高水準。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（2）上半年獲利佳 愛地雅早盤股價大漲

愛地雅（8933）轉攻歐洲高價電動輔助自行車（E-Bike）代工有成，上半年稅後純益1.67億元，獲利是去年全年度的2倍，EPS達0.56元，獲利表現亮眼！

愛地雅11日早盤價量齊揚、股價大漲逾7％，最高衝到12.75元，成交量已破千張。

愛地雅第二季合併營收達12.9億元，較去年同期增長23％，三率同步揚升，毛利率表現更是亮眼達17％，較去年同期的11％、大增6個百分點；上半年合併營收達24.3億元，年增23％，稅後純益1.67億元，EPS0.56元。

此外，愛地雅7月合併營收4.56億元，年增22.14％，前七月合併營收28.85億元，年增22.91％，營收表現出色。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：7月營收創高+昨夜ADR強彈4.06%，股價漲逾2%、達514元，一舉收復5日線、季線。

2.台耀(4746)：台新藥眼藥解盲利多持續發酵，早盤再觸及漲停。

3.譁裕(3419)：7月營收年增134%，H2看勝H1，上跳攻漲停。

4.友達(2409)：營運利空鈍化，三大法人連9日買超，今帶量強彈近6%，大振光電股士氣。

5.聚陽(1477)：7月營收年增21%且創高，客戶拓點挹注第4季訂單，股價大漲逾7%。

6.台新金(2887)：撤回財政部訴訟，化解彰銀案17年糾葛，與彰銀攜手漲逾2%。

7.富邦金(2881)：7月股息大進補，前7月賺834億元，EPS 6.81元，股價穩漲。

8.聚積(3527)：股價跌深，低檔買盤湧進強拉漲停。

9.茂達(6138)：第二季EPS 5.03元，連兩季創新高，上半年賺近一個股本，強勢漲停。

10.麗清(3346)：7月營收月增15.58％、年增35.72％，創同期新高，昨外資大手筆買超130張，激勵盤初放量飆漲逾7.5%。

11.日月光投控(3711)：7月營收寫歷史第三高、前7月登同期新高，加上昨夜ADR強漲5.09%，盤初股價彈升逾2.5%，躍過5日線。

12.華東(8110)：7月、前7營收雙雙年增逾3成，盤初股價漲逾3%。

13.聯電(2303)：昨夜ADR強彈5.25%，盤初股價大漲近3%，跨過5日線。

14.大宇資(6111)：7月營收1.42億元，年增485.69%，但昨外資轉賣超72張，盤初股價續跌逾2%，短均盡失。

15.劍麟(2228)：7月營收年成長32％、前7月年成長12％，外資持續買超，盤初股價叩關70元，登5餘月波段高位。

16.晉泰(6221)：7月營收年增186.11%，今噴量跳空漲停鎖死，登9個月波段新高價59.4元。

17.南電(8046)：Q3營運續衝、H2展望正向，績優+大盤強漲，今早一度攻高逾4%。

18.鴻海(2317)：Q2三率三升，EPS寫2008年來同期新高，早盤再攻一波，創一個半月來高點。

19.帆宣(6196)：股價回歸基本面，開盤續強，闖關116元壓力區。

20.泰詠(6266)：7月營收年增逾5成，外資連2買，開盤後一度急拉3%，準備挑戰28元上方反壓。

21.東哥遊艇(8478)：上半年賺逾一股本，外資持續加碼，今早輕鬆跨過217.5元前高水位，漲幅高達5%。

22.技嘉(2376)：股價來到相對谷底，外資結束連19賣，昨日買超301張，早盤收復80元整數關卡。

23.智易(3596)：上半年營收增、獲利退，苦吞跌停板。

24.高力(8996)：7月營收創新高，前7月營收年增12.5%，股價一度大漲逾4%。

25.中砂(1560)：上半年EPS 4.92元，賺贏去年全年，全年拚賺一股本，股價穩漲表現強勢。

26.艾美特-KY(1626)：第二季本業可望轉盈，明年拚回2019年水準，買盤拉抬快速漲停。

27.華新(1605)：上半年稅後淨利年增7成，每股盈餘2.71元。買盤進駐上漲3%。

28.兆豐金(2886)：今日除權息，大漲1元，呈現快步填息之表現。

29.長榮(2603)：7月營收、Q2獲利亮眼，股價持穩高檔，盤中105元平近期高。

30.聯發科(2454)：市場調整庫存，7月業績月減19.87%，估第三季將季減一成內，股價在平盤上下震盪。

31.旺矽(6223)：需求強勁，上半年獲利倍增，每股賺6.46元，股價大漲逾4%。

（旺得富理財網）

（4）胡連大跌 但Q3毛利率起飛 外資打氣

胡連(6279)上半年每股盈餘為3.12元，受此影響，今天盤中股價逆勢重挫，迄上午11：38的市價暫報145元，跌幅7.64%，表現不佳。

不過美系電動車廠及大陸品牌車廠訂單湧入，胡連預估，今年第3季合併營收可望創下單季新高，毛利率可望明顯回升，第4季亦可望比第3季好，美系外資及亞系外資最新報告同步看好胡連，分別給予胡連目標價180元及190元。

胡連第2季營運受到大陸華東地區封城停工影響不小，第2季稅後盈餘為1.04億元，年減35.28%，單季每股盈餘為1.05元，累計上半年稅後盈餘為3.1億元，每股盈餘為3.12元。

擺脫第2季營運谷底，胡連業績自6月起展現強勁成長力道，原本第3季為車市傳統淡季，但胡連因大陸品牌車廠及美系電動車大廠訂單強勁，7月合併營收攀升至5.24億元，月增1.76%，年增44.11%，創單月歷史新高，累計前7月合併營收為32.67億元，年增21.32%。

在毛利率方面，隨著銅價下跌，胡連預估，第3季毛利率將明顯上揚，下半年毛利率可望優於上半年。

美系外資及亞系外資最新報告同步看好胡連，其中亞系外資表示，進入今年下半年，我們預計在中國刺激措施的推動下銷售將有所改善，其電動汽車客戶的一籃子計劃和不斷增加的貢獻，以及緩解成本壓力，這樣優勢將在2023年持續隨著研發努力取得成果。

估新客戶的貢獻越來越大，我們調整2022年到2024年每股盈餘增長11%到15%，給予「買進」評等，目標價由155元上調至190元；美系外資則給予「建議買進」評等，目標價為180元。（時報資訊 張漢綺）

（5）台積電ADR漲逾4% 早盤股價強彈14元

美股勁揚，道瓊指數大漲535.1點，漲幅1.63%，那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%。台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣514元，上漲14元，市值達13.32兆元。

美國7月通膨降溫，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息速度，美股10日全面大漲。道瓊工業指數上漲535.1點，漲幅1.63%；那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%；費城半導體指數上漲121.8點，漲幅4.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.46美元，漲幅4.06%，收在88.67美元，市值攀高至4598.49億美元，居全球第10位；以台積電10日收盤價新台幣500元計，台積電ADR溢價約6.39%。

台積電今天股價止跌回升，早盤一度達514元，上漲14元，市值增加3630億元，重登13兆元之上，達13.32兆元，並貢獻大盤約116點。

受惠5奈米及7奈米製程需求強勁，台積電7月營收攀高至1867.63億元，創新高。台積電預估第3季營收可望達198億至206億元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。（中央社）