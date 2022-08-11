美通膨降 電子航運衝 台股大漲逾200點

受美國通膨數據下降激勵，台股加權指數11日開高在15,087.59點，權王台積電（2330）開在513元，較10日大漲13元，高價股大立光（3008）、信驊（5274）、旭隼（6409）紛紛往上，買單拉抬網通、IC設計及第三代半導體，成為早盤強勢族群，另外，長榮海運等貨櫃三雄也同步走高，使台股早盤一度大漲逾200點，站穩萬五關卡外，並再重返15,100點之上。

受到美國7月通膨趨緩程度，比預期還要高、引發聯準會貨幣政策有望變得較不激進的帶動，美國四大指數全面大漲，其中那斯達克指數已從6月的前波低跳漲超過20％，道瓊工業平均指數也較前波低上揚超過10％。

道瓊工業平均指數8月10日終場上漲1.63％（535.11點）、收33,309.51點。那斯達克指數上漲2.89％（360.88點）、收12,854.80點。費城半導體指數大漲4.25％（121.8點）、收2,988.71點。

元富投顧指出，美國公布7月份CPI指數年增率8.5％，相較6月9.1％下降，但仍然在高檔震盪，接下來8月份是否續降，基本上高峰已過，若可以緩步下降，9月份聯準會（Fed）升息也維持在2碼，美國經濟就算是軟著陸，也不至於大幅衰退，對全球股匯市的殺傷力就會慢慢降低。

台灣面對第三季電子產業清庫存調整，待修正完畢後，年底乃至明年又可以慢慢恢復成長，因此，8～9月份，大盤應該是在14,500～15,500區間整理，而類股保持輪漲。