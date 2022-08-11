前7月證交稅收 創史上最大衰退

財政部昨日公布7月全國賦稅收入初步統計顯示，受到台股震盪影響，7月證交稅142億元，年減幅度高達58.3％；值得注意的是，前7月證交稅收1,094億元，較去年同期減少614億元，創史上最大衰退金額，年減35.9％，同時寫下17年來最大減幅。

隨著俄烏戰爭推升通膨、各主要國家加速升息、經濟前景不明，台股大幅震盪，國安基金7月中旬決定進場護盤，而台股今年前7月表現不佳，也反映在證交稅上。

財政部資料顯示，7月證交稅142億元，年減58.3％，是2013年3月以來的最大減幅、前7月證交稅雖站上千億元大關，創歷史同期次高規模，不過仍難掩大幅衰退的窘境。

外界好奇，今年證交稅是否可以達到編列預算數？財政部統計處副處長陳玉豐表示，目前證交稅收還不見明朗，除了有通膨、經濟衰退因素外，美國眾議院議長裴洛西訪台以及大陸軍演也是變數，使得目前證交稅收距離預算數還有蠻大距離。

證交稅今年預算數為1768億元，根據財政部估算，台股日均交易量要達2,808億元證交稅才會達標，前7月證交稅收距離預算數仍有670多億元差距，且到8月中日均交易量大約是2,400億元，今年是否能夠達標仍需觀察。

賦稅收入中的「兩大稅目」包含營所稅、綜所稅都已經進帳，今年7月總稅收6,923億元，年增22％；前7月總稅收達2兆954億元，較去年同期成長16.2％，規模創歷史新高，全年預算數已經達成76.9％。

前7月稅收規模創同期新高的稅目有關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅。

對於下半年稅收，陳玉豐表示，隨這2021年上市櫃獲利表現佳，推升營所稅，前7月營所稅稅收年增57.9％；綜所稅也大幅增加26.3％，不過經濟和大陸軍演等不確定因素，使得證交稅、貨物稅表現較為不佳，目前距離預算數還有986億元的缺口，惟陳玉豐預期，今年仍有機會達成預算目標。

（中國時報 吳靜君）

延伸閱讀

16檔網通股衝 投顧曝多頭不變 看好2類股

8/11盤前》儲能火熱 兩檔吸金與吸睛

外資寵、官股愛 12檔金融股「錢」景佳

台積電營收再創新高 外資曝「堅守價位」

三星、蘋果再掀機戰 13檔概念股先吃甜