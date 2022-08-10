16檔網通股衝 投顧曝多頭不變 看好2類股

上市櫃公司7月營收10日截止公告，在1,774家公司中，有960餘家7月單月繳年增成績，而今年前7月累積營收也能持續保持年成長者，則有830餘家，其中，包括啟碁（6285）、中磊（5388）、中華電（2412）、中興電（1513）等16檔，法人8月以來已啟動回補，買超4.66億～27.91億元不等。

整體大環境不佳，在戰爭、通膨、升息等因素交織中，消費性電子產業籠罩在需求不振、庫存調整的陰霾，近月營收表現不給力、開始步入衰退，上市櫃公司中剩下約半數，在7月營收還能繳出年增成績，且今年來累積營收續呈成長態勢。

其中，包括啟碁、中磊、中華電、中興電、智邦、中美晶、智易、廣達、台達電、中租-KY、緯創、致伸、統一實、樺漢、華通、信邦等16檔，8月以來吸引法人買超，基本面、籌碼面兼備。

名單上明顯以網通最多，啟碁、中磊、中華電、智邦及智易等指標公司皆入列。相較消費性電子產品需求有雜音，網通產品隨各地佈建5G基礎建設如火如荼，屬剛性需求，前景無虞，更重要的是，因零組件舒緩，出貨順暢，供應鏈營運連月來告捷，啟碁、中磊7月營收都再創新高，業績強強滾；名單上7月營收同樣創新高的，還有中租-KY、台達電、信邦、廣達等。

而儲電相關則以台達電、中興電為代表。法人指出，國內用電議題因近期的無預警停電，愈來愈受到關注，綠能是大趨勢，而要將風力、太陽能的電力存下來，儲能設備就是關鍵，才能有穩定的電力可供使用，帶動相關公司業績表現。

網通、儲能等皆獲統一投顧點名為選股方向。統一投顧表示，台股在國安基金護盤，及金管會釋出研擬禁空令下，做多心態濃厚，在月線未跌破前，多方趨勢不變，可擇優布局業績成長股。

延伸閱讀

8/11盤前》儲能火熱 兩檔吸金與吸睛

外資寵、官股愛 12檔金融股「錢」景佳

台積電營收再創新高 外資曝「堅守價位」

三星、蘋果再掀機戰 13檔概念股先吃甜