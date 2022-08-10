8/11盤前》儲能火熱 兩檔吸金與吸睛

台股8/11盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.7月美股大漲5％～12％，台股站回15,000點，債券殖利率回升17～56個基本點（1基本點是0.01百分點）不等，六大壽險單月淨值暴增逾2,500億元，其中，國泰人壽回升逾800億元，南山人壽增逾700億元，富邦人壽亦回來600多億元。六大壽險7月底淨值比都在3％以上，且如國壽、富壽都在5％以上。

以六大壽險淨值回升程度來推估，整體壽險業7月淨值應回升近3,000億元。

2.受惠汽油價格走跌，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5％，增幅較6月創的逾40年高點9.1％放緩，顯示美通膨開始降溫，市場推估這可能令美國聯準會（Fed）在升息力道上有所收斂。

受此消息激勵，美股道瓊工業指數、標普500指數、NASDAQ與費城半導體指數等4大市場指數，在周三（8/10）同步拉出長紅榮景。

3.晶圓代工龍頭台積電受惠於蘋果新一代iPhone採用的A15及A16應用處理器進入出貨旺季，加上高效能運算（HPC）、車用及工業用晶片的晶圓代工需求強勁，推升7月合併營收達1867.63億元，創下單月營收歷史新高。法人預期台積電7奈米及5奈米等先進製程產能維持滿載，第三季營收將續創歷史新高。

台積電7月營收，營收月增6.2％、年增49.9％，符合外資圈預估。美系外資分析師認為，營收成績對股價影響為中性偏多，但眼前庫存調整等變數未除，股價短期以500元為堅守價，向上幅度則視市場氣氛而定。

4.晶圓代工廠漢磊（3707）及轉投資磊晶矽晶圓廠嘉晶（3016）公告上半年獲利較去年同期大躍進，主要受惠於產能滿載及價格調漲，雖然下半年消費性晶片生產鏈開始庫存調整，但漢磊及嘉晶持續受惠於國際IDM廠擴大委外，加上第三代半導體接單滿載，第三季營運續旺，獲利表現可望續締新猷。（閱讀全文）

5.鴻海半年報報喜，第二季及上半年均繳出三率三升的成績單，歸屬於母公司淨利亦以332.9億元與627.4億元連袂摘下歷年同期新高，展望全年，鴻海董事長劉揚偉在法說會中重申，全年展望將由原先的「大致持平」上調至「成長」，另對2025年毛利率上看10％，「仍然非常有信心達成」。

至於市場關心的紫光投資案，劉揚偉也做了表態，他表示，鴻海集團經營指導原則以合法合規作為最低檢視標準，「如果這個案子，相關單位不核准，鴻海也會有相對應的備案。」

6.美台半導體股領跌，台股10日外資、官股接棒大買金融股，推升類股指數10日盤中越過季線，成交值暴增至近300億元，暴增逾2倍，從落後股逆轉為領頭羊，配合半年報優異的蘋概股輪漲扮後衛，台股加權指數雖跌百點，但強守月線。

7.消費電子旺季不旺陰霾不散，三星、蘋果兩大陣營仍強推新機搶市，將分別於10日、9月新機發表會「一決高下」，供應鏈吃補。

摺疊機概念股由田（3455）、蘋果PCB供應鏈燿華（2367）10日漲停，中光電（5371）、精元（2387）、玉晶光（3406）、嘉聯益（6153）也勁揚逾5％。

法人指出，非蘋陣營目前看來庫存去化進度較緩慢，蘋果恐將是下半年智慧手機傳統旺季「唯一亮點」，光學鏡頭、PCB、組裝等供應商為主要受惠者。

8.7月台股與美股回升，債券殖利率下跌，新台幣貶值0.71％，現金股利進帳，四力齊發，推升富邦金控7月稅後純益140.5億元，穩坐7月金控獲利王，累計前七個月稅後純益834.5億元，創其歷史同期獲利次高，EPS達6.81元，繼續拿下金控單月、前七月累計及每股獲利三冠王。

國泰金控則因子公司國泰人壽7月進行股債「汰弱留強」，實現30多億元投資損失，因此國泰金7月單月獲利僅26.3億元，在15家金控中排名第七，但累計前七月稅後純益516.9億元，則是金控獲利第二名，亦是國泰金同期獲利次高，國泰金EPS達3.61元，亦是金控第二高。

9.電子驗證分析業者宜特科技（3289）10日公告7月合併營收3.22億元，連續三個月創下單月營收歷史新高。宜特看好晶片異質整合的先進封裝發展趨勢，與合作夥伴安東帕（Anton Paar）推出「材料接合應力強度」分析解決方案，將有助於成為廠商在先進封裝及異質整合研發開發的一大利器。

10.臻鼎-KY（4958）繳出亮眼第二季財報，獲利超乎市場預期，尤其經營管理階層看好第三季iPhone出貨不會下修，全年營收、獲利雙位數年增目標不變，是台股近期少見的旺季送暖代表，吸引花旗環球升評「買進」，外資券商一片讚好，最高目標價飆上172元。

11.嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）10日召開法人說明會，董事長徐清祥表示，第二季營運成績創下歷史新高，反應一路以來持續發明新的技術、開發新的應用領域所呈現出來的成果。儘管半導體產業已經開始進入數個季度的庫存調整，對未來長期的成長仍舊充滿信心。

12.台新金控10日下午5點於證交所舉行記者會，由該公司總經理林維俊說明財政部與台新金的共同聲明，強調雙方已達成解決爭端的共識，由台新金撤回訴訟，上演大和解，終結近八年來的纏訟，歷經17年的台新彰銀案終於播出大結局。

13.客運進入暑假旺季迅速增溫，帶動航空雙雄7月營收雙成長，寫下三年來同期新高。華航7月營收129.36億元，月增4.82％、年增24.53％，在貨運守穩月營收百億關卡下，客運月增近7成、達21.18億元；累計前七月合併營收達870.19億元、年增29.1％。

長榮航受惠客運倍增，7月合併營收118.67億元，月增7.24％、年增42.65％，其中客運營收27億元、月增131％，貨運營收78.8億元、月減6.68％；累計前七月合併營收752.8億元，年增44.34％。

14.上銀（2049）第二季及上半年營收改寫同期新高，但因新台幣兌日圓、歐元匯率均升值，第二季認列匯損0.83億元，影響EPS約0.25元，第二季EPS為3.6元、上半年EPS達7.61元，雙雙創同期次高。上銀表示，俄烏戰爭未停火、全球通膨嚴峻等問題，將是未來接單的主要變數。

15.根據台灣半導體產業協會（TSIA）及工研院產科國際所統計，第二季台灣IC產業產值達新台幣1.23兆元，續創季度產值歷史新高紀錄，主要是晶圓代工產值持續成長帶動。由於晶圓代工下半年接單強勁，抵銷IC設計、記憶體、封裝測試等低迷市況，TSIA將今年台灣IC產業產值年成長率19.4％小幅上修至19.7％，市場規模將達4.88兆元再創新高。

16.農曆鬼月前新車銷售傳統旺季，車商加碼促銷國產車策略奏效，裕隆、中華車、和泰車、裕日車等上市車商7月營收齊步走揚，一甩5、6月疫情高峰、上海封控造成的業績低潮。三陽更因機車銷量市占創高，7月營收衝上48.53億元，寫單月新高紀錄。

17.消費性電子產品進入旺季、筆電出貨持穩搭配平均單價上揚，以及缺料大幅改善，和碩（4938）7月營收1,079.7億元，年增22.07％，但受通訊產品新舊交替影響，前七月營收為7,154.52億元，年增23.92％。

18.共軍連日在台海軍演之際，大陸國台辦、國新辦10日發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。白皮書指出「和平統一，一國兩制」仍是大陸解決台灣問題基本方針，但強調「堅持做好以『非和平』方式及其他必要措施應對外部勢力干涉和『台獨』重大事變的充分準備」。（暫中性看待）

19.自行車族群無論整車廠或零件廠，7月營收紛傳捷報！尤其是全球自行車龍頭巨大集團，受惠代工業務及大陸內銷市場買氣強勁，挹注7月合併營收高達91.63億元，年增32.1％，改寫單月新高紀錄；前七月合併營收突破500億元大關、達到541.66億元，年增10.71％，續創同期新高。

另一家整車大廠美利達集團7月合併營收32.56億元，年增6.17％；前七月合併營收突破200億元大關、來到201.92億元，年增約1成，續創同期新高。

20.財政部10日公布7月全國賦稅收入6,923億元、創歷年單月新高，年增率為22％，帶動今年1～7月總稅收規模達2兆954億元、創下歷年同期新猷，年增率為16.2％，可說是高速成長，其中累計前七月營所稅稅收7,158億元，年增近六成，是貢獻總稅收主要動能。

21.繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日發布營收預警導致股價暴跌，「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資公司（Ark Investment）逢低承接，同日大買逾6,500萬美元輝達股票。

22.沉寂已久的東區商圈，暌違三年，再現實價每坪萬元租金店面。忠孝東路四段「羅馬大廈」一間店面以月租金39.9萬、每坪1.12萬元出租，據悉，租客為生技業背景的植肌餐飲，在疫情緩和、旅遊商機逐步回溫下，東區店面迎來觸底復甦新機會。

23.興富發家族的潤隆建設，自下半年起的未來四年，業績將邁向高成長期，以今年最大亮點來看，EPS貢獻度逾1~1.3個股本的基隆「新橫濱」AB區最受矚目，預計8月底～9月取得使照後交屋、總銷106億元已售9成多，第四季開始入帳。

另外總銷111億元「國家大院」10月取使照、明年開始交屋入帳，明年入帳量上看300億元，法人估將大賺1個股本，累計2022～2025年完工量達1,268億元，將轉型為中大型建商

24.工業電腦7月業績陸續出爐，受惠工業自動化、智慧零售等需求強勁及缺料情況緩解，多數IPC廠營收年增皆有雙位數成長，創同期新高，但因客戶季底提前拉貨效應影響，7月動能略低於6月。

展望下半年，由於業者在手訂單能見度高，普遍對第三季抱持樂觀看法，營收逐月看增，第三季將更勝第二季，一路旺到年底。

25.連鎖餐飲集團擺脫疫情陰霾、營運走出谷底，7月營收走揚，包括漢來美食（1268）、豆府（2752）與亞洲藏壽司（2754）7月營收皆倍數成長，瓦城（2729）、王品（2727）、八方雲集（2753）、六角（2732）、揚秦（2755）與乾杯（1269）亦有二位數成長。

26.儲能概念近期愈受法人聚焦。全球電源供應器龍頭台達電（2308），7月營收再以341.41億元改寫新高，月增6.18％、年增29.43％，隨訂單持續暢旺，第三季營收備受期待；重電大廠中興電工（1513）7月營收同樣年成長，幅度20.16％，達14.98億元，法人看好，中興電今年營收與獲利可望挑戰續創歷史新高。（閱讀全文）

27.PCB廠金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）公布財報，數字報喜。金像電9日公布上半年財報，稅後純益22.72億元、每股稅後純益（EPS）4.2元，幾乎快追上2021全年的獲利表現，第二季稅後純益14.61億元，EPS 2.7元，創下單季新高。

臻鼎9日召開法說會，公布財報並釋出展望，上半年營收與獲利同創新高，上半年稅後純益45.07億元，年增達164％，EPS為4.77元，優於去年同期的1.81元。（閱讀全文）

B.利空因子：

1.主計總處10日公布6月薪資統計指出，受通膨率高升影響，薪資增幅追不上物價漲幅，上半年「實質經常性薪資」年減0.11％，為近六年同期首度負成長，隨著疫情趨緩，受僱人數連兩月下滑後也於6月首度回升。

2.聯發科公告7月合併營收達408.90億元，相較6月減少19.8％，並寫下5個月以來低點。法人指出，聯發科7月持續受到客戶庫存調整影響，預期8月出貨有望重新向上成長，力拚達成第三季季減個位數的財測目標。（閱讀全文）

3.美國房市經歷前兩年疫情供不應求的情形後，近日庫存連續三個月攀升，7月庫存年增幅30.7％更創下歷史新高，但新物件數量成長減速，透露許多有意賣房的屋主仍在觀望。

4.全球股市今年上半潰不成軍，拖累美國年金投資績效。根據威爾希爾信託環球分析服務（Wilshire Trust Universe Comparison Service）公布，迄6月30日止的一年期間，美國公共退休基金投資虧損中值為7.9％，寫下2009年以來最差投資績效，意味政府與退休金存戶面臨更沉重的財務壓力。

5.加密幣市場寒冬降臨，全球三大加密幣交易平台之一Coinbase Global於9日發布第二季財報，結果慘虧逾10億美元，為連續第二季陷入虧損。

6.根據申報文件，特斯拉執行長穆斯克在8月5日到9日期間共出售該公司792萬股股票，套現大約68.8億美元，打破他本人今年稍早表示不再售股的承諾。這位億萬富豪表示，萬一他被迫收購社群媒體推特，預先售股籌資可做為不時之需。

7.外媒引述消息報導，美國政府繼前總統川普執政時期控告谷歌壟斷後，近日將再度控告谷歌壟斷市場，可見拜登政府延續前朝政策打擊科技巨頭，無奈國會兩黨推動的反壟斷法案未能趕在8月休會前立法，未來增添變數。

內情人士透露，美國司法部歷經多年調查終於從各大出版商收集到足夠資料，最快9月會在華盛頓或紐約聯邦法院提告，指控谷歌壟斷線上廣告市場，將成為2020年之後谷歌在美國面對的第二次大型反壟斷官司。

8.受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，大陸10日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.7％，雖低於市場預期，仍創下兩年新高。至於扣除食品和能源價格的核心CPI年增率0.8％，仍低於1％，分析認為，這反映需求雖有復甦但動能不足。

此外，全球通膨壓力正向大陸步步進逼。中國人民銀行10日公布「2022年第二季中國貨幣政策執行報告」，預計全年物價水準可望保持穩定，但特別點出，下半年一些月份的物價漲幅可能階段性破3％，「要警惕結構性通膨壓力」。

9.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍連日在台海周圍舉行實彈軍演，國際航班與貨船更紛紛繞道或延期。投行高盛最新報告指出，兩岸貿易產品以晶片、電子等科技產品為主，一旦中斷，勢將重創全球科技供應鏈。

10.大陸電腦龍頭聯想集團10日盤前公布第二季業績，淨利繼續攀升，淨利潤率創同期新高。但聯想表示，當前通膨等因素已影響PC市場短期前景，預計未來二至三季PC業務可能衰退。

11.金管會10日與22家壽險公司總經理有約，揭露利變保單三大缺失，一是宣告利率公式參數設定欠妥，二是將未來升息及同業競爭納入考慮，三是新舊保戶不同待遇，只拉高新保單宣告利率。金管會主委黃天牧直指壽險公司是操弄宣告利率公式，「複製新的利差損問題」。

12.受到顯卡市場在第三季陷入價格戰拖累，台系顯卡業者7月營收全面走滑，不僅三大廠華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）同步月減、年減，包括承啟（2425）、麗臺（2465）、華擎（3515）及撼訊（6150）等業者，單月營收亦躲不過跌勢，僅映泰（2399）有較6月回升表現。

13.美國記憶體大廠美光（Micron）對下半年記憶體市況看法趨於保守，並下調2022年會計年度第四季（6～8月）業績展望。市調機構集邦科技指出，韓系原廠在產出不斷增加的壓力下，讓價意願明顯提高，第三季消費性DRAM合約價跌幅擴大至13～18％。

14.NAND Flash控制IC廠群聯（8299）執行長潘健成先前涉及財報不實事件，二審結果出爐，違反證券交易法的部分刑度減為1年10月，緩刑5年，並且支付公益捐贈及接受法治教育。潘健成對於判決結果予以尊重，群聯指出對公司營運無影響。

15.受到鋼品銷量減少與鋼價下跌影響，中鋼、中鴻7月合併營收雙雙下滑，中鋼單月合併營收391.57億元、月減12.48％、年減6.51％，創今年來單月次低；中鴻單月營收28.9億元、月減37.96％、年減44.43％，創今年單月新低。

16.當騙徒透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑，以各種名義接觸投資人，雙方建立聯繫後，對方就會開始以甜言蜜語，迷惑投資人，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。經證交所整理分析，共有五種常見套路手法如下：

一、依據指示至銀行臨櫃匯款，或是進行ATM操作。二、提供銀行帳戶或是其他個資。三、投資其推介的金融商品。四、簽訂投資契約，委由代為投資。五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。

17.受美國晶片股拖累，台股不敵賣壓，加權指數10日開低走低，失守五日均線，下跌111.26點，收14,939.02點。台指期下跌140點至14,876點。

現貨部分，三大法人賣超190.61億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,147口至624口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,165口至5,694口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,061口至18口。

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