外資寵、官股愛 12檔金融股「錢」景佳

美台半導體股領跌，台股10日外資、官股接棒大買金融股，推升類股指數10日盤中越過季線，成交值暴增至近300億元，暴增逾2倍，從落後股逆轉為領頭羊，配合半年報優異的蘋概股輪漲扮後衛，台股加權指數雖跌百點，但強守月線。

統一投顧董事長黎方國及第一金投顧董事長陳奕光，兩大投資專家一致預測，美國7月消費者物價指數（CPI）掉到8.5％，通膨壓力趨緩，在政策強力護盤、蘋概股第二季財報報佳音等利多，台股盤勢不悲觀，下檔有撐，最快下周叩季線，黎方國更看季底叩萬六。

美國晶片法過關，市場擔心對台半導體廠衝擊，美國半導體股也傳出財報爆雷，美台半導體如骨牌效應般大跌，台積電及聯電各面臨500元及40元保衛戰、聯發科失守所有均線，半導體股慘兮兮，上市半導體指數不但跌2.09％，成交值占比也掉到22.65％，市場人氣大退潮。

另一方面，金融股近日有外資及官股券商買盤輪番進駐，推升金融類股指數日K棒連4根中紅棒，成交值放大至298億元，較前一日激增2.17倍。

國安基金護盤一手敲金融股、一手逢低買半導體股。據統計，八大官股券商10日買超前十高股包括：台新金、開發金、聯電、長榮、陽明、永豐金、正道、臺企銀、台積電、兆豐金、長榮航等，各達1,500～3,500張，集中在金融股、半導體股及航運股。

外資10日賣超台股175億元，買超多集中金融及蘋概股，包括永豐金、統一實、訊舟、耿鼎、中興電、新光金、鴻海、金像電、華通、合庫金、中石化、啟碁等。

但投信續對作買超15.8億元，連34買超達463億元，蓄勢再戰今年初創下史上最長連36日買超紀錄。

黎方國認為，現階段台股「選股為上」，外資買超鎖定在第二季財報優異的蘋概股，蘋概股對未來展望樂觀，另特斯拉股票將一拆三，對未來展望佳，電動車概念的鴻海集團為代表。看好8月底台股過季線，季底台股挑戰萬六大關。

陳奕光預估，上市櫃公司第二季獲利約1.03兆元，累計上半年超過2兆元，呈現個位數年增，政府多頭強守下檔支撐，台股多頭占上風，軋空行情已由元宇宙概念股拉開序幕，軋空行情蓄勢待發。

延伸閱讀

蘋果加持 台積電7月營收新高

三星、蘋果再掀機戰 13檔概念股先吃甜

台股業績十強揚帆 躍股海明燈