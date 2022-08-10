三星、蘋果再掀機戰 13檔概念股先吃甜

消費電子旺季不旺陰霾不散，三星、蘋果兩大陣營仍強推新機搶市，將分別於10日、9月新機發表會「一決高下」，供應鏈吃補，摺疊機概念股由田（3455）、蘋果PCB供應鏈燿華（2367）10日漲停，中光電（5371）、精元（2387）、玉晶光（3406）、嘉聯益（6153）也勁揚逾5％。

法人指出，非蘋陣營目前看來庫存去化進度較緩慢，蘋果恐將是下半年智慧手機傳統旺季「唯一亮點」，光學鏡頭、PCB、組裝等供應商為主要受惠者。

3C迷引頸期盼的智慧手機市場旺季將至，即便消費性電子需求疲弱，仍擋不住智慧手機大廠猛推新機，兩大巨頭蘋果、三星下半年也都有新機登場。

三星10日晚間舉辦新機線上發表會，最新款摺疊機Galaxy Z Fold4／Flip4閃亮登場，蘋果也於9、10月舉辦兩場秋季發表會，強打iPhone 14系列新機，台廠供應鏈積極備貨，挹注下半年營運動能。

蘋概股10日逆勢「吸金」，燿華亮燈漲停、法人連四日買超7,081張，中光電、精元、玉晶光、嘉聯益也勁揚逾半根停板，台表科、達方、順達、台達電、正達、金像電、聚鼎、臻鼎-KY漲幅則介於2～5％，法人均站買方。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，消費電子面臨庫存調整，多數類股下半年恐無旺季可期，惟蘋果目前仍是電子業中少數可激勵供應鏈旺季表現者，光學鏡頭、PCB、組裝為主要嘉惠族群；至於三星，先前則因暫停拉貨造成供應鏈困擾，預估僅與蘋概股重疊的供應鏈將或有題材，其餘則保守看待。

不過，摺疊機滲透率續成長，除領頭羊三星外，陸廠OPPO、小米、華為亦有涉略，甚至傳出Google也將加入戰局，概念股發展性高，由田10日出量攻漲停，兆利、達興材料、新日興等股價也逆勢衝。

群益投顧董事長蔡明彥分析，摺疊式智慧手機市場成長動能可望自低滲透率提升，得以逆勢於終端產品疲弱需求中脫穎而出，為樞紐廠商帶來新商機，而國內樞紐廠又以兆利、富世達手機市占率較高。

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