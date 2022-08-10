外資賣超178億元 台股區間震盪這樣買

外資賣超178億 三大法人賣超台股190億元

外資等三大法人周三（8/10）合計賣超台股190.62億元。包括外資與陸資賣超178.08億元；投信法人仍站在多方，買超15.8億元；自營商自行買賣部分係賣超10.35億元，避險部分係賣超17.98億元，合計單日賣超28.33億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電領跌 台股跌111點失守萬五

受美聯準會（Fed）持續升息以打擊通膨的預期心理，加上美光財測示警，引發半導體股重挫，台股今天由台積電領跌，指數跌破萬五整數關卡。

加權指數終場收在14939.02點，下跌111.26點，跌幅0.74%，成交值新台幣1852.02億元，已連續3個交易日不到2000億元，8大類股漲跌互見，紡織、機電類股跌最深，金融股漲最多。

台積電盤中一度跌破500元整數關卡，收盤為500元，下跌1.96%；聯電收40.3元，下挫1.83%；大立光收2090元，跌1.18%，即將舉行法人說明會的鴻海收110元，漲0.92%。

貨櫃三雄長榮收103元，跌1.9%；陽明收91.1元，跌2.36%；萬海收103元，跌幅1.9%。

華南金收24.35元，上漲1.88%；富邦金收58.2元，漲0.52%，國泰金收46.4元，上揚0.65%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股關鍵在於缺量，兩岸關係緊張是原因之一，盤勢呈區間整理，以個股表現為主。

廖健佑分析，短線有業績題材的族群將隨業績、營收公布結束暫告一段落，接續可觀察即將發表新機的蘋概股，包括車用光學、印刷電路板（PCB）族群。

(中央社)

《盤後解析》失萬五少量能 區間震盪這樣買

屏息美國7月CPI數據，加上美光財測示警，周二美股四大指數齊跌。台股也呈現大跌百點局面，台積電等權值股不振，電子、紡織、航運跌幅居前，萬五再度告失，早盤最低達14890.55點、跌159.73點，盤面靠電動車、生醫、光電、金融撐盤，盤中跌幅收斂，周三終場加權指數下跌111.26點或0.74%，報14939.02點，成交量1852億元；櫃檯指數下跌1.4點或0.76%，報182.12點，成交量544億元。大盤穩14900之上，但量縮未能守住5日線，連3日量能未達2000億元。

公布7月亮眼營收的權值王台積電(2330)守住500元關卡、月線，收跌10元或1.96%，市值為12.96兆元。聯電(2303)、聯發科(2454)也下跌1.83%、3.75%，日月光投控(3711)則拉尾盤，跌幅縮小收跌0.8%報87元。電子股成交比重回升至6成，航運降至1成。

高價股方面，股王大立光(3008)收跌1.18%報2090元，旭隼(6409)H1海賺2股本，股價強漲6.93%報1620元，相較股后信驊(5274)收跌8.12%報1585元，旭隼成功超車、坐上新科股后寶座，力旺(3529)以及900元俱樂部的AES-KY(6781)、祥碩(5269)均跌，600元以上更僅新股后和亞德客-KY(1590)收紅盤。

電動車概念股啟動漲勢，法說會題材的鴻海(2317)收漲0.92%報110元，台達電(2308)也收漲2%，站上半年高價並收復所有短均，淳紳(4529)、燿華(2367)、謚源(2235)強勢漲停，聚和(6509)、華城(1519)、中興電(1513)等車用個股也都漲勢凌厲，英利-KY(2239)、聚和(6509)等多檔大陸相關的汽車零組件股也跟進大漲。

運價穩居高檔，但貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)驚鴻一撇，翻黑收跌約2%，跌幅居航運最劇，航運盤中熄火，仍靠台航(2617)強漲4%以上。金融族群則緩步上升，由台新金(2887)漲3.46%居冠，其餘如華南金(2880)、第一金(2892)、合庫金(5880)等均有亮點。

展望後市，法人認為，由於大陸恐持續對台祭出不利經濟政策，加上美國7月CPI數據即將公布，在各種不確定性因素下，市場觀望氣氛濃，預料大盤短期量能不易放大，維持震盪格局。

國泰證期顧問處蔡明翰經理也認為，目前市場在靜待美7月CPI數據，只要數據與市場預估差不多，那麼對股市的影響就不大，若是數據不如預期，或優於預期，那麼對股市的波動就會較大。然而油價、原物料價格在第3季皆出現明顯回弱，顯示通膨高點應已觸頂，因此，短線台股仍將維持偏多，但因量能不濟，指數將在區間震盪整理，在操作上，以小型股較有表現，尤其是對下半年看法較樂觀的工業電腦與網通族群。

（時報資訊 葉時安）