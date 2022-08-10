8/10上市、櫃企業營運快報

今（8/10）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.教育集團卓越成功（2496）公布上半年財報，受惠於多元業務並進、精進營運成本與行銷管理費用，合併營收達新台幣3.12億元，年增0.88%；歸屬於母公司稅後淨利2704萬元，年增14.74%，每股盈餘1.43元，是近2年同期最佳表現。

2.全家(5903)7月合併營收為82億元，月增9.27%，創下單月歷史新高，展望8月，全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，且鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動業績成長。

3.「櫃買市場業績發表會」下週密集推出「電機機械」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」主題，邀請至興(4535)、桓達(4549)、千附精密(6829)、91APP*-KY(6741)、萬潤(6187)、富喬(1815)、港建(3093)、杏一(4175)及元大期(6023)與會。

4.台塑 (1301)公告擬處分雲林縣麥寮鄉六輕段117地號1筆閒置土地，出售對象為台塑持股29.06％之轉投資公司台塑勝高科技，交易總額為7.92億元，預計處分利益3.46億元。

5.高雄市的2大不動產開發公會，10日聯合發佈高雄全境今年7月推案的申報開工量約448.17億元，比去年同期的143.86億元，大幅成長212％，累計高雄全境今年前7月推案金額已達1,931.83億元，直逼2千億大關，2021年的歷史紀錄2,116.79億元，吹彈可破。

6.產銷銅的業者需注意了！據Mysteel消息指出，中國國內銅生產基地之一安徽省，8月10日開始實施銅生產及加工企業限電停產，目前企業已停止出貨，以備長單供應，此次停電可能持續至8月14日。安徽省電解銅年生產能力逾110萬噸、日生產力約3000~3200噸；另有銅陵全威、精達股份等大型銅加工生產企業。

7.交通部​訂定「簡易型1日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，列出23點應記載、9點不得記載事項，例如合約內行程、交通、價格、餐飲等須明確揭露，不得使用「僅供參考」等不確定文字，最重可罰50萬元，公告即日生效。

8.十銓(4967)公布7月營收4.86億元，年減6.36%、月減20.25%，2022年1~7月合併營收37.59億元，年減14.31%。

截至目前國內、亞太、南美地區業績皆年成長，然而受俄烏戰爭、通貨膨脹等因素影響市場銷售，消費性市場需求轉弱，連帶記憶體價格下滑，回歸基本面，十銓不畏短期變化，以產品及技術優勢搶攻5G、AI、大數據應用商機，且透過中、高階電競及工控兩大產品線拉升毛利率。

9.半導體零組件通路龍頭大聯大（3702）受惠筆電、網通暨週邊設備、伺服器、基地台等高速運算、雲端硬體設備及汽車電子出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求，上半年營收、淨利及稅後純益分別成長8.37％、20.63％及13.09％，達4,089.21億元、79.96億元、63.41億元，每股純益為3.54元。

10.民進黨桃園市長參選人林智堅已被台大判定論文抄襲情節嚴重，建議撤除學位，大批學者與研究生共同發起聲明，認為此案與2020年國民黨高雄市長參選人李眉蓁論文案相同，代表的都是不肖學者和大學與政客勾結的醜陋現象，為避免類似情事再發生，提出4點呼籲，盼能設立特別監督機制加以防堵與把關。