8月10日一分鐘強弱勢股

安控、車用、醫療內視鏡等產品出貨回溫，營收漸有起色

H1獲利2.69億元，EPS 4.5元；今年獲利望再創新高

由田(3455)

成交量倍增、破3.8萬張，股價收復5日線、居各均線上

聚和(6509)

統一實(9907)

中光電(5371)

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