8月10日一分鐘強弱勢股
8月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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佳凌(4976)
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10
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安控、車用、醫療內視鏡等產品出貨回溫，營收漸有起色
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由田(3455)
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9.99
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H1獲利2.69億元，EPS 4.5元；今年獲利望再創新高
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燿華(2367)
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9.88
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終結連4季虧損，Q2 EPS 0.4元，看好Q3攀全年最旺
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亞矽(6113)
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9.83
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7月營收2.08億元，年增47.54％；Q2 EPS為0.77元
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凌巨(8105)
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9.73
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連４季維持獲利，Q2 EPS 0.31元，H1每股賺0.72元
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建達(6118)
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7.32
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成交量倍增、破3.8萬張，股價收復5日線、居各均線上
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旭隼(6409)
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6.93
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H1海賺２股本；7月營收達19.77億元，年成長39.2％
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聚和(6509)
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6.91
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上半年獲利2.72億元，EPS 1.57元；擁新能源汽車題材
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統一實(9907)
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6.44
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H1獲利倍增至14.95億元，EPS 0.95元創歷年同期新高
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中光電(5371)
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6.41
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上半年獲利創同期新高，H2有風險但營運仍有望穩健
製表：方歆婷
8月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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所羅門(2359)
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9.92
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H1股利0；列注意股；外資終止連3買、轉賣超919張
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信驊(5274)
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8.12
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外資、投信皆已連3賣，昨分別賣超112張、121張
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亞信(3169)
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7.2
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三大法人連2賣，昨合計達1,242張，投信大賣820張
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鴻翊(3521)
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6.91
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H1虧損3,538萬元，EPS-0.75元；7月營收年減45％
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倫飛(2364)
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6.72
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股價自高檔回落至短均下方；5日線將交叉10日線向下
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祥碩(5269)
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6.49
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Q2 EPS 10.26元，為近9季低點；客戶財測轉趨保守
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台勝科(3532)
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6.36
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三大法人聯手大賣，其中外資連3賣、昨拋售2,265張
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晶彩科(3535)
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5.59
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7月營收1.14億元，年減30.6％；外資擴大賣超935張
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聯詠(3034)
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5.58
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Q2財測未達標，示警Q3業績恐減4成，外資降目標價
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儒鴻(1476)
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5.56
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品牌客戶縮手，成衣業景氣Q4承壓，今年逐季創高受阻
製表：方歆婷
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