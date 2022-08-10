8月10日一分鐘強弱勢股

8月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

佳凌(4976)

10

安控、車用、醫療內視鏡等產品出貨回溫，營收漸有起色

由田(3455)

9.99

H1獲利2.69億元，EPS 4.5元；今年獲利望再創新高

燿華(2367)

9.88

終結連4季虧損，Q2 EPS 0.4元，看好Q3攀全年最旺

亞矽(6113)

9.83

7月營收2.08億元，年增47.54％；Q2 EPS為0.77元

凌巨(8105)

9.73

連４季維持獲利，Q2 EPS 0.31元，H1每股賺0.72元

建達(6118)

7.32

成交量倍增、破3.8萬張，股價收復5日線、居各均線上

旭隼(6409)

6.93

H1海賺２股本；7月營收達19.77億元，年成長39.2％

聚和(6509)

6.91

上半年獲利2.72億元，EPS 1.57元；擁新能源汽車題材

統一實(9907)

6.44

H1獲利倍增至14.95億元，EPS 0.95元創歷年同期新高

中光電(5371)

6.41

上半年獲利創同期新高，H2有風險但營運仍有望穩健

製表：方歆婷

8月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

所羅門(2359)

 9.92

H1股利0；列注意股；外資終止連3買、轉賣超919張

信驊(5274)

 8.12

外資、投信皆已連3賣，昨分別賣超112張、121張

亞信(3169)

 7.2

三大法人連2賣，昨合計達1,242張，投信大賣820張

鴻翊(3521)

 6.91

H1虧損3,538萬元，EPS-0.75元；7月營收年減45％

倫飛(2364)

 6.72

股價自高檔回落至短均下方；5日線將交叉10日線向下

祥碩(5269)

 6.49

Q2 EPS 10.26元，為近9季低點；客戶財測轉趨保守

台勝科(3532)

 6.36

三大法人聯手大賣，其中外資連3賣、昨拋售2,265張

晶彩科(3535)

 5.59

7月營收1.14億元，年減30.6％；外資擴大賣超935張

聯詠(3034)

 5.58

Q2財測未達標，示警Q3業績恐減4成，外資降目標價

儒鴻(1476)

 5.56

品牌客戶縮手，成衣業景氣Q4承壓，今年逐季創高受阻

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組