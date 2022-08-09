美光大降財報 美股嚇跌 半導體族群跳水

美光營收預測拖累晶片股 美股收低科技股那指大跌

由於美光（Micron Technology）與輝達都下修本季財報預測，拖累晶片股，美國股市周二開低收低，科技類股那斯達克指數收盤大跌1.19%，費城半導體指數重挫4.57%。不過，美國總統拜登一如預期在9日簽署晶片法案，預期將為半導體產業挹注全球競爭力。另外，金融股臉色紅潤，使道瓊工指數逢低有撐。

個股演出方面，蘋果、微軟、甲骨文、美國銀行、花旗集團、美國運通、高盛證券、摩根大通、美孚石油、輝瑞藥廠、沃爾瑪及麥當勞等，逆勢收紅。

但科技股跌勢沈重，尤其是半導體族群，包括英特爾、美光、ASML、德儀、AMD、博通、Nvidia及應用材料等，都臉色鐵青。

另外，Meta、亞馬遜、HP、網飛、福特汽車、特斯拉、NIKE、通用汽車等，也都演出疲軟。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、聯電與日月光都重挫，跌幅分別係3.1%、2.77%及2.81%。另外，鴻海ADR也下跌0.76%。

消息面方面，美國預定在10日公布重要通膨數據，即市場密切關注的7月消費者物價指數（CPI）年增率，投資人在公布前夕，多抱持觀望謹慎態度。

部分觀察家警告，已處於40年高點的通膨數據若高於預期，恐引發市場再次出現大幅賣壓；但市場仍多評估CPI年增率或較前一個月稍降。

美國上週公布堅挺的7月就業數據，加深投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）將持續打擊通膨的預期心理。交易商認為聯準會9月開會時有68.5%機率再度升息3碼，連續三次升息3碼。

道瓊工業指數小跌58.13點或0.18%，收32,774,41點。標準普爾指數下滑17.59點或0.42%，收4122.47點。科技類股那斯達克指數大跌150.53點或1.19%，收12,493.93點。費城半導體指數重挫137.438點或4.57%，收2,866.902點。

（中央社；工商時報 數位編輯）

美國公布通膨數據前夕 歐股收盤走勢分歧

在美國公布通膨數據前夕，歐洲主要股市今天收盤走勢分歧，倫敦股市小漲作收，歐元區兩大股市收低，法蘭克福股市重挫1.12%。

美國上週公布堅挺的7月就業數據，加深投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）將持續打擊通膨的預期心理。

美國預定明天公布通膨數據，部分觀察家警告，已處於40年高點的通膨數據若高於預期，恐引發市場再次出現大幅賣壓。

倫敦FTSE 100指數小漲5.78點或0.08%，收7,488.15點。

法蘭克福DAX 30指數重挫152.72點或1.12%，收1,3534.97點。

巴黎CAC 40指數下跌34.44點或0.53%，收6,490.00點。

（中央社）