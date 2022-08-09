投信投顧公會 看好台股主場優勢

建議「謹慎但不悲觀」，把握長線布建台股部位良機

甫完成理監事改選的投信投顧公會，新任理監事正式上任，隨著國內資產管理市場快速壯大，今年公會首度由新任理事長劉宗聖選任三位副理事長，分別由第一金投信董事長尤昭文、富蘭克林華美投信董事長黃書明、萬寶投顧董事長朱成志出任。

鑑於今年以來台股震盪劇烈，以及近來兩岸軍演增添投資不確定性，投信投顧公會建議投資人面對市場震盪審慎面對但不須悲觀，反而應該趁評價修正之際，把握中長線布建台股投資部位的好機會，同時也預期台股整體基金規模在歷經近年來投資人結構改變與投資方式多元後，將成國內資產管理業重要區塊。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台股近年來已拿回主場優勢，隨著投資結構改變以及多元化投資方式興起，搭配下半年即將來臨的最大配息潮，建議投資人可趁著短期利空市場修正時，做好中長期的規劃。

他指出，台股基金近年來在退休與年輕兩大族群的參與下，不論是台股基金受益人、零股參與台股ETF的人數持續增加，以ETF整體規模至7月底止，今年以來增加808億元，成長至2.21兆元，其中台股原型和槓反就增加1,626億元，達到7,340億元，較全體ETF增加規模高出1倍；受益人也從去年241萬人，來到如今356萬人，增加了超過百萬人，可見投資人透過定期定額逢低布局的策略，已成為支撐台股基金規模的重要支撐。

投信投顧公會副理事長尤昭文則分析，近三年來投信在台股主被動式基金上明顯成長，包括交易方式上的便捷、投信業者發行、勞退基金加入、高殖利率的特性吸引壽險業者投入等，都讓內資投入台股變多，加上各類主題式台股ETF崛起，小資族也有參與台股的新方式，都是台股基金規模未來的強力支撐，也是台股穩定性可望提高的原因。

尤昭文強調，兩岸軍演將使未來美中關係更謹慎，但是回歸投資面來看，台股在投資人結構改變與產業結構與國際接軌下，目前本益比來到近十年的低檔區，加上台股有高殖利率護體，投資人對短期利空消息應謹慎視之，但也不要錯失中長期投資機會。

投信投顧公會副理事長黃書明則認為，股票投資「萬變不離其宗」的原則，就是回歸基本面來思考。

軍演消息短期當然會衝擊投資信心，但回顧今年以來的市場動盪，不外乎從俄烏戰爭開始加上美國通膨、升息甚至到後來的縮表問題等所造成。但是從俄烏戰爭成常態、美國最新公布的數據陸續讓油價糧價回落來看，市場並沒有過度悲觀的理由。

黃書明強調，另一股市修正主因就是過去因疫情造成全球科技產業前所未有的榮景，如今卻也因此面臨庫存大量增加問題，消費性電子勢必受到波及，但是高端半導體、車用電子等需求仍在，國內不少企業在國際市場有前瞻性的布局，就是投資台股的優勢。因此從投資人的角度來看，過去兩年市場狂熱時享受了上漲的果實，如今隨評價面走低反而是以定期定額累積更多部位的好時機。