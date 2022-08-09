她只靠1檔ETF…每年樂領160萬元股息

高息ETF是近年的存股顯學，而指標之一的國泰永續高股息（00878）將在16日除息，只要在15日前申購或持有，就能參加配息0.28元，手中持有1,500張00878的存股達人孫太透露，預計這次光股息就高達42萬元，全年至少120~160萬元輕鬆落袋。

不願透露持有成本的她建議，低點進場是持股能否久抱的關鍵，且若沒處分打算，就不用盯盤管漲跌，這樣退休後一樣能做自己。

早在42歲就提早退休的她，認為00878符合「降低單一持股比重＋穩定的現金流」的需要，更指曾有股友詢問00878的相關問題，包括應該現在買或之後買、是否還會下跌等。

孫太在臉書《孫悟天存股-孫太》坦言，其實自己連00878下周一漲或跌都不知道，更遑論預測到之後1個月或半年後。她認為，股市中很多都是概率，技術指標也是一個概率，也就是看到這個型態、這種K線的上漲概率較高，但也不可能100%準確。

即使只有80%準，但只要20%不準，就會讓人賠到傾家蕩產，因此建議使用SOP倍數表，用低位階來進行買進，至少低價進場贏的概率較高，但強調不保證進場馬上能大賺，只是賠率較低，畢竟投資的第一要件是不賠錢，其次才是賺多少。

選定低接標的後，孫太表示，進入存股第2階段後，則要掌握不看盤、等領息、做自己的3大原則，讓投資簡單化。

🔸不看盤=不用管漲跌：反正目前沒有要出場，漲跌都是一時的，真正的投報率等出場時才算得清楚。

🔸等領息=每3個月約領30~50萬：加上8月跟12月這兩次的領息，預估今年大概可以領到120多萬。

🔸做自己=投資真正的目的：她認為存股目的是為了能在退休後做自己，所以目前生活很平靜，不用管股市漲跌，時間到就領息，感覺很不賴。

※免責聲明：文中所提之個股或ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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