金融股苦盡甘來？內外資猛撿原因曝光

台股有看不見大手支撐，今日強拉150點收紅，金融成撐盤要角，除外資買超第1名新光金外，還買超台企銀（第7名）及玉山金（第14名）；而內資投信則看好兩檔金融股，分別為買超第1名永豐金及第2名兆豐金，另外還買超元大金（第11名）及中信金（第13名），

隨著7月獲利陸續公布，目前金融股中公布業績中最強的非台企銀（2834）莫屬，前7月EPS達0.68元，較去年0.4元大幅增長；其次則是永豐金（2890），前7月每股盈餘0.91元，追平去年；而第一金前7月每股盈餘0.97元，則是和去年同期1.01元比較，衰退幅度較小。

整理目前已經公布金融股7月獲利，台企銀自結7月合併稅後淨利11.32億元，累計前7月合併稅後淨利52.68億元，每股稅前盈餘0.81元，合併每股稅後盈餘0.68元，去年同期每股盈餘0.4元。台企銀8月2日除權息，距離除權息前12.5元只差一步之遙。

玉山金（2884）7月獲利27.8億元，為歷年同月新高，累計前7月累計獲利98.7億元，每股盈餘0.74元。玉山金去年前7月每股盈餘1元。

元大金（2885）受到台股7月回穩，單月自結稅後盈餘26.25億元；累計前7月稅後盈餘為141.48億元，和去年前7月稅後盈餘223.81億元比較下滑36.78%，每股盈餘為1.17元，去年同期每股盈餘1.84元。

兆豐金（2886）8日公布7月自結獲利，暫時擺脫防疫理賠陰霾，總算由虧轉盈，母公司7月整體獲利月增185％、年增達40％，不過，受到前2月提列47億理賠金影響，累計1至7月盈餘117.87億元，較去年同期衰退22.6％，EPS為0.87元，低於去年同期的1.12元。

台新金（2887）8日公布7月獲利，較6月14.1億元衰退45.4%，和去年同期17.2億元相比、年減55.2%；累計前7月獲利52.4億元，較去年同期大幅減少64.2%，EPS僅0.37元；去年前7月每股盈餘1.25元。

新光金公布單月稅後盈餘14.51億元，累計稅後盈餘43.38億元，每股盈餘0.25元，去年同期每股盈餘1.28元。

國票金(2889)7月稅後盈餘2.45億元，前7月稅後盈餘10.34億元，每股稅後盈餘0.34元，去年同期每股盈餘0.93元。

永豐金（2890）7月獲利20.98億元，累計前7月獲利103.07億元，每股盈餘0.91元，和去年同期每股盈餘0.91元相同。

中信金(2891)7月獲利55.93億元，累計前7月獲利308.91億元，每股盈餘1.53元；中信金去年前7月每股盈餘1.79元。

第一金(2892)111年7月稅前盈餘26.2億元，稅後盈餘23.82億元。前7月稅前盈餘148.85億元，稅後盈餘126.18億元，每股盈餘0.97元，去年同期1.01元。

合庫（5880）公布7月單月稅前盈32.3億元，稅後盈餘27.17億元，累計前7月稅前盈餘143.47億元，前7月稅後盈餘120.65億元，每股稅後盈餘0.86元，去年同期每股盈餘1.02元

啟發投顧丁彥鈞表示，今年上半年歷經俄烏戰爭，俄羅斯債券價格下跌，3月美國升息、債券殖利率飆升，價格下跌，加上5月台灣疫情失控，防疫保單損失嚴重，以及6月全球股災，台股單月跌掉2,000點等4大利空，導致2022年上半年的金融股，獲利呈現衰退。

然而，即使眾多利空接踵而至，多數金融股仍維持獲利的節奏，只是金額下降，隨著下半年股債雙漲，金融股的投資損失有機會扭轉成投資利益，是近期金融股強勢的主因。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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