這兩檔外資連五賣 投信卻當寶､追高也要買

台股對外雖有台海緊張、美國CPI指數將公布，但對內有國安基金、限空令待命，今（9）日早盤在電子股領跌下，一度失守萬五灘頭堡，在航運、金融攜手反攻後，再度收復萬五。投信今連33買，買超12億元，快要追平連36買紀錄了。投信買最多的不是兆豐金（2886），反而是永豐金（2890）。而外資連5日賣超個股，竟是這2檔金融股。

投信今日10大買超個股裡，金融股減至2檔：永豐金和兆豐金都漲逾2%，電子股增加到7檔：智邦大漲逾7%、光寶科漲逾2%、英業達和友達都漲逾1%、仁寶和華通收平盤、僅南亞科跌，傳產股1檔：台泥收在平盤之上。

據工商時報報導，美國傳9月可能再升息3碼，受惠於升息循環以及第三季有龐大股息收益入帳，投信近來逢低加碼落後補漲的金融股，帶動金融類股指數大漲0.96％最亮眼，其中永豐金（2890）獲得投信買超，股價同步大漲。

新光投信董事長劉坤錫指出，大陸軍演只要不擦槍走火，對心理面干擾較大，惟台股成交量不到2,000億元，在量能熄火下類股以輪動表現居多，預期短線萬五上下游動，建議可抱高股息核心持股，以精選高成長股作為攻擊型持股。

據統計，投信今日10大買超個股，第一名是永豐金（2890）高達3,598張、第二是兆豐金（2886）1,931張，接下來是仁寶（2324）、光寶科（2301）、智邦（2345）、英業達（2356）、華通（2313）、台泥（1101）、友達（2409）、南亞科（2408）。

投信今日10大賣超個股，第一名是旺宏（2337）2,156張、第二是京元電子（2449）1,492張、其餘是泰鼎-KY（4927）、鴻海（2317）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、大成鋼（2027）、順德（2351）、高力（8996）、智伸科（4551）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

延伸閱讀

投信押注連買31天 它7月營收創新高

投信連32買 偏愛存股標的 這5檔金光閃閃

這檔被投信連二賣 外資卻看漲25％