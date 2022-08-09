救台股不只限空令 金管會先祭兩招

台海危機衝擊投資人信心，台股9日量縮震盪，成交值連二日不到新台幣1,900億元。金管會證期局副局長高晶萍9日指出，不管是經濟、非經濟因素造成股市震盪，金管會將審酌國內外政經情勢與證券交易市場情況，評估各項因素跟經濟環境適時推出相應措施。在祭限制令前，會先要求上市櫃「資訊揭露」、「實施庫藏股」。

過去為穩台股，金管會有多招，像是限制借券賣出、拉高融券保證金成數、禁止平盤下放空等。高晶萍指出，第一階段會從「資訊揭露」開始，督促上市櫃評估情勢變化對財務、業務的影響，即時發布重訊、對外說明，或辦主題式發表會、法說會；二是請上市櫃評估財業務狀況實施庫藏股時機，三才是評估市場交易狀況限制放空的措施。

高晶萍表示，台股大盤指數表現目前還是介於國際主要股市間。統計上市櫃2022年6月單月營收較去年同期增加15.21％，前六月營收合計20.61兆，較去年同期成長11.04％，台股七月底本益比10.92倍、現金殖利率4.71％，加進股票股利達4.89％，今年以來截至8月9日止，台股加權指數下跌17.39％，截至8月8日則下跌17.56％，比美國那斯達克的下跌19.18％跌幅小。

高晶萍強調，近期台海周邊軍演雖短期影響投資人信心，但投資中長期要回歸基本面，金管會將密切關注外資匯出入對台股的影響，必要時再採取相應措施。

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