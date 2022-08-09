8月9日一分鐘強弱勢股

8月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

宏碁資訊

(6811)

23.64

蜜月行情甜蜜，受惠雲端商機持續發酵，上半年獲利創高

台端(3432)

10.00

7月營收亮眼，外資加碼力道轉強，股價強攻漲停

明揚(8420)

9.96

Q3迎傳統出貨旺季，土洋法人同步敲進，再創波段新高

華祺(5015)

9.92

上半年獲利改寫新高，第三季接單滿檔，攻抵50元整數關卡之上

中菲行(5609)

9.92

Q2獲利登頂，多方買盤進場卡位，帶量突破平台整理區間

佳龍(9955)

9.88

外資反手加碼，終結連10日賣超，股價一舉收復季、年線關卡

統一實(9907)

9.91

三大法人同步作多，單日狂敲近9,000張，漲停創波段新高

台揚(2314)

9.81

資金搶進網通族群，外資大力回補部位，向上挑戰季線蓋頭壓力

晉弘(6796)

9.63

數位醫療、微創診療發酵，低接資金強力拉抬，站回月線關卡

寶雅(5904)

8.34

土洋法人買超力道加大，推升股價帶量走高，蓄勢挑戰前高

製表：陳昱光

8月9日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

達邁(3645)

9.90

7月營收不如預期，股價破底打落跌停，KD指標下彎

銘旺實(4432)

9.90

高檔調節賣壓未歇，外資偏空操作，向下回測月線支撐力道

亞力(1514)

9.73

外資獲利了結，單日大砍逾4,000張持股，股價跳空重挫

合勤控(3704)

9.35

Q2財報遜於預期，失望賣壓出籠，帶量摜破月、季、半年線

台嘉碩(3221)

9.15

7月營收回落，調節壓力加重，股價回填前波跳空缺口

光聖(6442)

6.56

高檔調節賣壓湧現，60元整數大關得而復失，KD指標高檔反轉

港建(3093)

6.55

資金減碼壓力沉重，股價延續向下探底走勢，跌落半年線之下

凌通(4952)

6.37

7月營收雙減，外資調節力道加大，股價跳空失守月線

金橋(6133)

6.19

短打資金下車，高檔修正態勢未見扭轉跡象，股價苦吞連三黑

大綜(3147)

4.51

短線急漲引發追價信心鬆動，股價拉回整理，終結連七日收紅

製表：陳昱光

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組