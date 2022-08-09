8月9日一分鐘強弱勢股
8月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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宏碁資訊
(6811)
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23.64
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蜜月行情甜蜜，受惠雲端商機持續發酵，上半年獲利創高
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台端(3432)
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10.00
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7月營收亮眼，外資加碼力道轉強，股價強攻漲停
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明揚(8420)
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9.96
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Q3迎傳統出貨旺季，土洋法人同步敲進，再創波段新高
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華祺(5015)
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9.92
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上半年獲利改寫新高，第三季接單滿檔，攻抵50元整數關卡之上
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中菲行(5609)
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9.92
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Q2獲利登頂，多方買盤進場卡位，帶量突破平台整理區間
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佳龍(9955)
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9.88
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外資反手加碼，終結連10日賣超，股價一舉收復季、年線關卡
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統一實(9907)
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9.91
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三大法人同步作多，單日狂敲近9,000張，漲停創波段新高
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台揚(2314)
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9.81
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資金搶進網通族群，外資大力回補部位，向上挑戰季線蓋頭壓力
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晉弘(6796)
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9.63
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數位醫療、微創診療發酵，低接資金強力拉抬，站回月線關卡
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寶雅(5904)
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8.34
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土洋法人買超力道加大，推升股價帶量走高，蓄勢挑戰前高
製表：陳昱光
8月9日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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達邁(3645)
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9.90
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7月營收不如預期，股價破底打落跌停，KD指標下彎
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銘旺實(4432)
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9.90
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高檔調節賣壓未歇，外資偏空操作，向下回測月線支撐力道
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亞力(1514)
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9.73
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外資獲利了結，單日大砍逾4,000張持股，股價跳空重挫
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合勤控(3704)
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9.35
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Q2財報遜於預期，失望賣壓出籠，帶量摜破月、季、半年線
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台嘉碩(3221)
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9.15
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7月營收回落，調節壓力加重，股價回填前波跳空缺口
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光聖(6442)
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6.56
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高檔調節賣壓湧現，60元整數大關得而復失，KD指標高檔反轉
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港建(3093)
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6.55
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資金減碼壓力沉重，股價延續向下探底走勢，跌落半年線之下
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凌通(4952)
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6.37
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7月營收雙減，外資調節力道加大，股價跳空失守月線
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金橋(6133)
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6.19
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短打資金下車，高檔修正態勢未見扭轉跡象，股價苦吞連三黑
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大綜(3147)
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4.51
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短線急漲引發追價信心鬆動，股價拉回整理，終結連七日收紅
製表：陳昱光
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