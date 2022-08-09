還不到加碼台股時刻?里昂10理由喊再等等

里昂證券指出，儘管台股回檔幅度相當深，表現遜於區域市場，但考量十大理由，研判現在要加碼台股言之過早（Too early to go overweight），建議還是以中性態度看待台股市場，言下之意，各大外資研究機構近期提出對台股停看聽、且戰且走主流策略再度得到印證。

台股今年以來回檔24％，自3月中以來表現更落後給整體區域，里昂認為，就算撇開地緣政治因素不談，出口增長動能轉弱，加上半導體庫存去化要延續到2023年，總體經濟基本面與評價面亦不足以提供支撐，國際機構法人持股更是下降不少，頗有「退場不玩」意味，歸納各項條件，現在不建議旗下客戶加碼台股，暫時維持中性配置為宜。

里昂提出的十大暫不加碼台股理由包括：一、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來訪後，海峽兩岸緊張關係升高。二、出口成長動能轉差，不過已大致反映在指數表現上。三、台積電證實了半導體庫存調整循環。四、毛利壓縮正帶來風險。五、經濟增長放緩，零售銷售復甦面臨風險。

六、如果美元的趨勢循環開始改變，貨幣對沖的吸引力將減弱。七、在里昂的計算模型中，以美元計價，台股上檔空間僅有8％，遠低於整體新興市場的期望值。八、企業獲利還有下修至令市場失望的空間。九、台股周期性調整本益比儘管降至2020年7月來最低，依然高於21年來平均值。十、外資持股比降至六年來低點。

延伸閱讀

MSCI季調倒數！台企銀等5檔黑馬有望新納

聯發科跌破700元 台積電守住500元關口

輝達發財測預警 股價重摔

台積電選邊站？美中惡鬥下這些企業都慘了