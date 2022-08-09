大盤高檔震盪誰最漲？18檔泛網通股紅通通

台股今（9）日開低走高，一度跌落萬五大關，但網通股小漲，摩爾投顧分析師蔡正華認為，熱錢湧入成長型次產業，例如泛網通、泛汽車股等，相關股價屢創波段新高，尤其是車聯網概念股，股價多處低基期，自然吸引資金進駐，點名18檔相關個股可留意。

蔡正華表示，美國勞工部上周五公布美國7月非農就業數據，超乎市場預期，創今年2月來新高，而台股上週五大漲後，昨（8）日遭遇空方抵抗屬正常；當前由於盤面變數仍多，市場心態偏於保守，個股短線衝高後，易有獲利了結賣壓湧現，故多檔上周強勢的權值股普遍陷入整理，終場小跌收15020點，日K線收小紅K。

短線上，持續觀察8月的月K線能否進一步拉出月級別日出訊號（當月高點越過前一個月高點，同時月收盤確認），而必要條件是月底收盤站上7月高點15,035點。在此之前，資金通常會往強勢族群集中，當中由於這些資金包括了當沖及隔日沖的參與者，故在強勢族群中，股價相對容易收出長上影線或是開高走低，但是只要多頭格局沒被破壞，後續仍為選股方向。

今年由於受到高通膨排擠消費衝擊，不少電子次產業第3季出現旺季不旺，廠商看法從樂觀轉趨保守的數量變多，從PC、顯示卡、DRAM、IC載板、IC設計、智慧手機與面板等相繼傳出面臨庫存調整的雜音，整體景氣下行對於終端需求的影響正在發生。

為此，目前相關廠商正在擴大汽車電子、伺服器、網通等成長型應用的出貨比重，以降低整體營運衝擊。對於投資人而言，指數已經不重要，前述成長型應用的次產業即是近期選股的主要方向，而一路看好的泛網通（含光通訊）更是這次多方資金匯集的焦點。

以目前盤面來看，股價創波段新高的股票，普遍分布於前述的泛網通（含光通訊）、泛汽車（含零件及車電）等次產業中，如光通訊的華星光（4979）、波若威（3163）、光環（3234）、光聖（6442）、聯亞（3081），網通的中磊（5388）、訊舟（3047）、宇智（6470），泛汽車的胡連（6279）、永新-KY（4557），車用散熱相關的奇鋐（3017）、建準（2421），車用PCB的華通（2313）、臻鼎-KY（4958）等，股價都維持強勢。當某一族群有不只一檔的強勢股領漲時，該族群成為盤面主流的機率就升高，此時先前提過的強勢族群擴散效應就會顯現。

以泛網通及泛汽車為例，兩者之間的交集就在車聯網概念。隨著汽車電子化比例提升，具備聯網功能的車款占比也將持續攀升；而根據研究機構預估到2025年全球新車市場的聯網汽車數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％，這對於相關供應鏈來說，由於兼具網通及車用兩大概念，同時股價多處低基期，自然吸引了部分資金進駐。如系統電（5309）、啟碁（6285）、訊芯-KY（6451）、良維（6290）等股價都加溫，後續可觀察能否跟進上漲。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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