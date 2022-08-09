宏碁小金雞今上櫃 宏碁資訊飆漲30%

宏碁（2353）旗下子公司宏碁資訊（6811）今（9）掛牌上櫃，掛牌價110元，一開盤股價就氣勢如虹，跳空來到134元，10點左右，最高價來到144元，大漲34元，漲幅高達30%，順利展開蜜月行情，與大盤形成強烈的對比。

宏碁資訊素有「最懂地端的雲端公司」稱號，公司成立於2012年，資本額為3.65億元，主要從事雲端及大量軟體授權服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品之銷售，旗下橫跨資訊、傳產與金融等領域。

宏碁資訊早期主要針對企業客戶與政府部門，提供IT基礎建設與系統整合運用的解決方案，以及商用軟體銷售的授權解決方案，近年來積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運走向雲端、大數據、人工智慧等新科技的運用與落地，目前更是台灣雲端與資訊服務市場的主要供應商。

宏碁資訊2021年營收為62億367萬元，稅後純益為2億8,379萬元，每股盈餘（EPS）為7.72元。2022年上半年營收為36億9,866萬元，稅後純益為2億860萬元，EPS為5.67元。 7月營收約6億600萬元，年增45.5%，累計今年前7個月營收約43億2,500萬元，年增21.2%。

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