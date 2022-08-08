四手撐盤 台股Hold住萬五大關

台股在國安基金護盤、金管會禁空令上膛、投信連32日買超，加上勞動基金900億元伺機進場，拉抬電子權值股及金融股，台股加權指數8日開低走高，終場下跌15.63點，收在15,020.41點，連二日Hold住萬五整數關卡。

法人指出，台股8日成交量急凍至1,745.39億元，創2020年9月22日以來新低量，然台股已回補美眾議院議長裴洛西來台的K線跳空缺口（14,860點～14,886點），預估行情以盤代跌的走勢居多。

8日法人合計賣超2.78億元，其中，外資賣超23.75億元，投信買超20.57億元，自營商買超0.39億元。

統一投顧董事長黎方國指出，美國公布7月非農就業人口新增52.8萬人，遠優於市場預期，引發聯準會繼續激進升息擔憂，美股走勢陷入震盪，市場關注10日即將公布美國7月消費者物價指數（CPI），預期數據已見頂。

台股8日下跌量縮，投資人觀望美國CPI及大陸軍演，但政府基金及國安基金拉抬金融等權值股，中實戶介入航運股，機電、光通訊等特定題材，表現亦不差，顯示市場情緒並不悲觀，在月均線未跌破之前，短多趨勢不變。

新光投信董事長劉坤錫則指出，美國6月CPI年增9.1％，應已是高峰，7月數據一旦公布，市場解讀如偏向正面，美股仍有望續彈。而大陸軍演只要不擦槍走火，對心理面干擾較大。惟台股成交量量縮在2,000億元以下，在量能不足下，類股以輪動表現居多，預期指數萬五上下游動。

在選股方面，他建議，可選擇具高股息的股票為核心持股，另精選高成長股作為攻擊型持股，以時間換取空間。

資深證券分析師杜金龍指出，7月12日國安基金宣布出手護盤，政策作多下，台股走出一波B波反彈。美股持續反彈，加上台灣於11月中旬有六都選舉，即使大陸軍演文攻武嚇，市場也有一隻看不見的手撐盤。

他分析，由黃金切割率的0.382計算，台股指數反彈到15,060點附近，B波反彈已屆短波段滿足點，惟成交量如能大於2,500億元，突破上檔壓力15,616點，指數還有續彈空間。

但因市場需求下滑，上市櫃公司基本面不佳，明年獲利預計年衰退11％，台股長線走勢預期是「以盤代跌」。

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