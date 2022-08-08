外資賣超23億 台股六大族群力撐一片天

外資賣超23億 三大法人賣超台股2.61億元

外資等三大法人周一（8/8）合計賣超台股2.61億元。包括外資與陸資賣超23.57億元；投信法人持續逢低護衛台股，單日買超23.9億元，與外資互別苗頭；自營商自行買賣部分係買超5.42億元，避險部分係賣超5.02億元，合計單日買超0.4億元。

（工商時報 數位編輯）

台股量縮震盪小跌15.63點 力守萬五關卡

台股今天開低走高，早盤一度重挫127點，觸及14908.17點，終場收在15020.41點，小跌15.63點。電子與汽車類股表現疲弱，航運及金融類股相對有撐。

台股加權指數收在15020.41點，下跌15.63點，跌幅約0.1%，成交值縮至新台幣1714.06億元。

傳統產業股普遍走跌，裕隆和中華汽車因轉投資新安東京海上產險防疫保單理賠損失波及，上半年由盈轉虧，衝擊中華汽車股價重挫跌停，達43.2元，裕隆股價也下挫5.37%，影響整體汽車類股指數重挫逾1%。

長榮第2季歸屬母公司淨利1022.93億元，創新高，每股純益19.33元；上半年每股純益38.49元。長榮股價突破100元大關，收在101元，上漲1.81%，帶動航運類股指數上漲0.56%，表現相對強勢。

金融股有不錯表現，類股指數上揚0.64%，為指數力守15000點關卡的重要支撐。

電子股漲跌互見，中磊7月營收60.1億元，創新高，股價強攻漲停，衝上101元，上漲9元，並帶動網通類股指數上揚約0.9%。

台積電股價收在512元，下跌4元，聯發科、聯電、大立光及信驊等股價也紛紛走跌，影響整體電子類股指數下跌約0.28%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股早盤雖一度重挫127點，不過終場跌勢大幅收斂，台股反彈格局不變，不排除有機會挑戰15385點季線關卡。

（中央社）

《盤後解析》金融攜網通護短多 觀察美國通膨指標

金融攜手網通挺身而出，台股守住15000點！面對大陸軍演，台股展現淡定無畏，雖然今天盤前有上週五美股Nasdaq及費城半導體指數收黑利空，且漲多的電子股也面臨獲利了結及解套賣壓，台股延續上周五順利站上15000點氣勢，多頭轉向點火金融類股、網通類股等中小型股等，安碁資訊(6690)、日馳(1526)、訊芯-KY(6451)、華星光(4979)、中磊(5388)、聯亞(3081)、波若威(3163)、統新(6426)、東典(6588)及華祺(5015)等以漲停作收，胡連(6279)、奇鋐(3017)、川湖(2059)等績優股亦強勢收高。

金融股也適時扮演護盤角色，在中小型股奮力維持人氣下，台股指數順利守住在15000點，終場加權股價指數約15020.41點，下跌15.63點，成交量約1714.06億元；OTC指數為182.95點，上漲0.58點，成交量558.86億元。

今天上市各類股以網通類股及資訊服務類股表現最佳，均上漲0.92%，其次是電子零組件類股，上漲0.71%，表現較差者為汽車類股、玻璃類股及半導體類股，其中汽車類股下跌1.37%，玻璃類股下跌0.79%，半導體類股下跌0.68%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲3.55%，表現最差為生醫類股、下跌1.32%。

就技術面來看，今天台股延續上週五強漲氣勢，在金融類股及網通等中小型股強漲力守下，終場小跌15.63點，以15020.41點作收，守住15000點；目前指數回到短期均線之上，KD指標黃金交叉向上，在月均線未跌破之前，短多趨勢不變，不過台股在急漲逾千點後，也面臨高檔解套及獲利了結賣壓，預估本週台股指數將在15000點上下震盪。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管上週台股一度因兩岸情勢緊升溫出現跌勢 ，但隨國安基金進場護盤、本土法人力挺以及電子權值股隨美股回穩，使大盤力守在5日線之上，短線技術面偏多，不過，上週五美國公布最新的就業數據亮眼，進一步推升聯準會9月升息三碼之預期，讓美股開低表現分歧。

其中那斯達克、費城半導體指數收黑，將可能壓抑台股電子股表現空間，預估盤勢將呈現震盪格局，由於美國7月通膨指標數據-消費者物價指數(CPI)本周將公布，屆時又會將牽動全球市場資金動向，建議目前以選股不選市為原則，除了留意7月營收成長股之外，可聚焦較不受庫存去化影響的車用電子供應鏈如半導體、網通晶片等族群。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台海危機升高，導致近期台股大幅震盪，不過，預期加權指數有機會在14000~14500出現紮實底部，可擇優逢低布局，主要利基點有五：

一、融資餘額跌破2000億元，融資減幅大於指數減幅；二、台股指數高點迄今跌幅超過20%，與國際股市跌幅相當，現金股息殖利率也來到4.5%以上，跌幅與評價都使台股投資價值逐漸浮現；三、美國10年債殖利率以及諸多原物料報價已經開始下滑，僅剩油價仍維持高檔，預期下半年通膨可望降溫，FED升息動作可望減緩；四、美元升勢趨緩，國際資金賣超亞股趨緩，外資在台指期未平倉已轉淨多單；五、政府為提振投資人信心，政策心態偏多。

沈建宏指出，整體而言，在油價回跌、通膨降溫，以及拜登在民調嚴重落後下，預料下半年可望有刺激景氣之利多，台股再大幅下跌機率不高，不過，8月中旬以前，台股將反映財報與展望利空，個股震盪加劇，短線操作以跌深反彈為主。

在類股操作上，看好六大族群：一、汽車與電動車供應鏈；二、經濟解封受惠股如航空、航太、零售等；三、伺服器產業依舊看好；四、低軌道衛星供應鏈；五、下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈；六、系統性風險下跌下，股價超跌且兼具高股息與產業成長性之子族群。